Le prix du Bitcoin pourrait facilement chuter de 7 %, mais les traders BTC resteront-ils les bras croisés ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a glissé en dessous de la configuration du canal parallèle ascendant, indiquant une cassure.

BTC pourrait retester l’EMA et le SMA de quatre heures à 22 861 $ et 23 199 $, respectivement, avant de tomber à 21 286 $.

L’invalidation de la thèse haussière impliquerait un retournement du SMA de quatre heures à 23 199 $ dans un plancher de support.

Le prix du Bitcoin (BTC) montre un signe clair de consolidation en dessous de la structure de consolidation à long terme. Bien que les perspectives baissières n’aient pas encore été confirmées, les haussiers ne devraient pas se reposer, sachant qu’un autre crash pourrait se produire prochainement.

Le prix du Bitcoin continue de se resserrer

Le prix du bitcoin a connu un mouvement de fourchette depuis le crash provoqué par la crise du Silvergate le 2 mars. Cette vente soudaine a fait chuter le BTC sous la structure parallèle ascendante illustrée dans le graphique ci-dessous.

Alors qu’une ventilation de cette structure prévoit une diminution de la tendance haussière et même un mouvement baissier, une confirmation supplémentaire est nécessaire. Dans l’intervalle, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin déclenche une reprise qui marque les moyennes mobiles exponentielles et simples sur quatre heures (EMA, SMA) à 22 861 $ et 23 199 $, respectivement.

Un rejet ici sera la première étape pour que les traders prennent le contrôle. Un pic rapide de la pression de vente pourrait faire chuter le prix du Bitcoin au prochain niveau de support clé à 21 625 $. Dans certains cas, cette décision pourrait se réduire au support EMA de 200 jours à 21 268 $.

Le prix du bitcoin pourrait étiqueter le SMA de 200 jours à 19 716 $ dans le pire des cas.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le rebond de la reprise amène le prix du Bitcoin à produire un chandelier quotidien proche de l’obstacle de 23 199 $ dans un plancher de support, cela invaliderait la thèse baissière. Cependant, les investisseurs doivent attendre une confirmation secondaire, qui arrivera après que BTC ait basculé le niveau psychologique de 25 000 $.

Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait viser le prochain obstacle majeur à 28 000 $.

