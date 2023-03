Les débiteurs de FTX intentent une action en justice contre Grayscale exigeant le déblocage de 9 milliards de dollars d’actions | Cryptomonnaie

L’actuel PDG de FTX, John Ray, a déclaré que l’interdiction de rachat inappropriée auto-imposée avait été un problème.

Selon le dossier, Grayscale a extrait plus de 1,3 milliard de dollars de frais de gestion depuis 2021.

Grayscale mène déjà une action en justice avec la SEC pour ses tentatives de devenir un ETF.

Grayscale est devenu la nouvelle cible de 2023 car la société a subi des coups de toutes les directions. Non seulement il est sur le point de commencer sa guerre des mots avec la Securities and Exchange Commission (SEC), mais il subit également la chaleur du plus grand effondrement de 2022, FTX.

FTX contre niveaux de gris

Selon un dossier daté du 6 mars, FTX et ses débiteurs ont annoncé une action en justice contre Grayscale Investments. La société de gestion d’actifs a été ciblée par la société dirigée par John Ray car Grayscale n’a pas réussi à récupérer le coût de l’injonction.

Dans le cadre du procès, les débiteurs de FTX demandent une injonction pour débloquer environ 9 milliards de dollars de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et de Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Cela permettra à FTX de réaliser plus de 250 millions de dollars en valeur d’actif.

Selon le dossier, au cours des deux dernières années seulement, Grayscale a réussi à extraire plus de 1,3 milliard de dollars en frais de gestion, en violation des accords de fiducie. Dans le même temps, les actions de la société de gestion d’actifs ont été blâmées pour la baisse de 50% de la valeur nette d’inventaire.

Commentant le procès, l’actuel président-directeur général (PDG), John Ray, a déclaré :

« Notre objectif est de débloquer la valeur qui, selon nous, est actuellement supprimée par l’interdiction de transactions personnelles et de remboursement inapproprié de Grayscale. Les clients et les créanciers de FTX bénéficieront de recouvrements supplémentaires, ainsi que d’autres investisseurs de Grayscale Trust qui subissent le préjudice des actions de Grayscale. »

Niveaux de gris vs SEC

Alors que d’une part, Grayscale est en guerre avec FTX, d’autre part, il traite également avec la Securities and Exchange Commission (SEC). La société a intenté une action en justice contre l’organisme de réglementation pour avoir systématiquement refusé une place dans Bitcoin ETF.

Grayscale a qualifié les perspectives partagées par la SEC d’injustes et qu’elles présentaient un traitement sévère. La SEC a répliqué aux allégations en disant que les ETF au comptant manquent de surveillance pour le moment et devraient être surveillés comme les ETF Bitcoin Futures, qui sont surveillés par le Chicago Mercantile Exchange.

L’affaire ira ensuite aux plaidoiries, où les deux parties présenteront ce qu’elles ont à dire concernant le spot Bitcoin ETF.

