La SEC prend des mesures d’urgence contre l’opérateur de fraude de 100 millions de dollars BKCoin | Cryptomonnaie

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a entamé une séquence de répression de la cryptomonnaie.

BKCoin aurait levé 100 millions de dollars auprès de 55 investisseurs, mais les aurait fraudés en utilisant les fonds pour des dépenses personnelles.

Plus tôt le mois dernier, la SEC a également poursuivi Terraform Labs et son fondateur Do Kwon pour fraude de plusieurs milliards de dollars.

La Securities and Exchange Commission (SEC) suit de près le marché de la cryptomonnaie depuis quelques années. En conséquence, des actions d’application de la loi sont apparues de temps à autre, les trois années précédentes ayant enregistré une augmentation significative de celles-ci. La SEC a pris une autre mesure de ce type cette semaine.

La SEC supprime BKCoin

Dans un communiqué de presse lundi, l’organisme de réglementation a annoncé le dépôt d’une action d’urgence contre BKCoin Management LLC. La société de conseil en investissement basée à Miami, ainsi que son co-fondateur Kevin Kang, ont été accusés d’avoir commis une fraude contre 55 de ses investisseurs. Selon la SEC, BKCoin a levé près de 100 millions de dollars auprès de ces investisseurs pour investir dans des actifs cryptomonnaies et générer des rendements.

Cependant, le fondateur Kang et la société sont accusés par la SEC d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements de type Ponzi et à des fins personnelles.

De plus, Kang a aggravé la situation en tentant de dissimuler les dépenses en modifiant des documents et en gonflant les soldes des comptes bancaires. Eric I. Bustillo, directeur du bureau régional de Miami de la SEC a déclaré,

«Comme nous le prétendons, les investisseurs ont confié leur argent aux accusés pour échanger des actifs cryptomonnaies. Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi. Cette action souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à déraciner la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptomonnaies.

Par le biais de la plainte, la SEC a l’intention d’obtenir des injonctions permanentes contre les deux accusés ; remboursement, intérêts avant jugement et sanction civile.

Accusations de la SEC contre Terraform

Bien qu’ils aient presque un an à ce stade, les Terraform Labs et Do Kwon ont continué à être battus par la commission. Le mois dernier, la SEC a accusé la société et son fondateur, Do Kwon, de fraude.

Le rapport indique que l’ensemble de l’entreprise, ainsi que son fondateur, ont orchestré une fraude de plusieurs milliards. Selon la SEC, Terraform Labs a été accusé d’induire en erreur et de tromper les investisseurs. Discutant des accusations, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré :

«Nous alléguons également qu’ils ont commis une fraude en répétant des déclarations fausses et trompeuses pour instaurer la confiance avant de causer des pertes dévastatrices aux investisseurs… Cette affaire montre jusqu’où certaines entreprises de cryptomonnaie iront pour éviter de se conformer aux lois sur les valeurs mobilières, mais elle démontre également la force et l’engagement des fonctionnaires dévoués de la SEC.

