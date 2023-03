Le prix du Shiba Inu pourrait chuter au plus bas de décembre 2022 s’il perd ce niveau | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a baissé de près de 12 % au cours des sept derniers jours pour se négocier dans la zone de 0,00001100 $.

SHIB envisage un autre crash de 12,5% si la vente se poursuit.

Si l’altcoin finit par être survendu, il pourrait se redresser légèrement avant d’atteindre les plus bas de décembre 2022.

Le prix du Shiba Inu a noté une tendance à la baisse constante tout au long du mois de février, qui ne s’est pas terminé une semaine en mars. La crypto-monnaie envisage quelques séances de négociation supplémentaires, qui pourraient se clôturer en rouge, bien que si des signaux de marché plus larges deviennent positifs, SHIB pourrait ne pas baisser à des niveaux extrêmement bas.

Le prix du Shiba Inu va encore baisser

Le prix du Shiba Inu, au moment de la rédaction de cet article, se négocie à 0,00001102 $ après avoir baissé de près de 12 % la semaine dernière. L’altcoin a basculé son niveau de support à 0,00001189 $ en résistance critique et se rapproche maintenant de la perte du support de 0,00001000 $.

L’indice de force relative (RSI) a perdu le support de la ligne neutre à 50,0 et chute rapidement, se situant dans la zone baissière. Une perspective baissière similaire peut être notée sur l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD), qui n’a pas connu de croisement haussier depuis environ un mois maintenant.

Shiba Inu MACD et RSI

Si le prix du Shiba Inu respecte ces conditions, il pourrait encore baisser et finir par tester le support critique à 0,00000966 $. La perte de ce support entraînerait une domination des traders sur la dynamique des prix, entraînant un effondrement potentiel de 26 % jusqu’au plus bas de décembre 2022 de 0,00000791 $.

Cependant, comme observé sur le RSI, une baisse excessive entraînerait une hausse des ventes poussant l’indicateur dans la zone de survente, sous la barre des 30,0. Cette zone est généralement indicative d’un renversement de tendance entrant ou au moins d’une hausse mineure pour corriger la baisse des prix. Les traders auraient la possibilité de retirer SHIB à cette époque.

Graphique SHIB/USD sur 1 jour

Cependant, l’altcoin devrait non seulement transformer la résistance critique à 0,00001189 $ en support, mais également marquer la résistance à 0,00001395 $ pour amorcer une reprise durable. Cela invaliderait la thèse baissière et permettrait à SHIB de remonter au-dessus du plus haut depuis le début de l’année de 0,00001472 $.

