Semaine à venir : les marchés de la cryptomonnaie restent stables après la crise du Silvergate, une opportunité déguisée ou des eaux troubles ? | Cryptomonnaie

Bitcoin a montré une grande déconnexion du marché boursier au cours des derniers jours, signalant une perturbation de la corrélation positive.

Le président de la Fed, Jerome Powell, témoignera devant le Congrès concernant les conditions économiques des États-Unis, entre autres.

La masse salariale non agricole sera annoncée après une hausse inhabituellement élevée dans le dernier rapport sur l’emploi, qui jouera un rôle central dans la prochaine décision de la Fed sur les taux d’intérêt.

Les marchés de la crypto-monnaie ont connu une vente soudaine le 2 mars alors qu’un grand nombre d’entreprises, dont Coinbase, Paxos, Galaxy et d’autres, ont abandonné Silvergate en tant que partenaire bancaire. En conséquence, le cours de l’action du géant bancaire a chuté de 66 % entre le 1er mars et le 3 mars.

Comme les prix du Bitcoin et de l’Ethereum se négocient sans but, il n’y a aucun biais directionnel pour les marchés généraux des crypto-monnaies après la crise du Silvergate. Bien que regarder cet événement à travers un trou de serrure puisse révéler une perspective baissière évidente, prendre du recul montre que cette chute du nez pourrait potentiellement avoir un effet involontaire mais haussier sur les marchés de la cryptomonnaie à long terme.

Les marchés de la crypto se déconnectent du traditionnel

En raison du fiasco de Silvergate, les choses ont radicalement changé pour Bitcoin et les marchés généraux de la cryptomonnaie. Il y a eu une baisse significative de la corrélation avec les instruments traditionnels tels que le S&P500 ou le Nasdaq 100, comme indiqué dans un article précédent.

Le S&P500 a cédé 2,55% depuis le 2 mars, tandis que BTC a perdu -4,10%.

Les perspectives baissières à court terme l’emporteront sur le récit à long terme si cette corrélation reste égale ou inférieure à zéro. Cela impliquerait la réduction de l’impact que la dynamique du dollar américain et, par conséquent, les politiques de la Réserve fédérale ont sur le prix du Bitcoin.

Un tel développement donnerait au prix du Bitcoin sa liberté de se déplacer par lui-même et de tracer sa propre voie. D’un point de vue optimiste, cette déconnexion pourrait catalyser une montée si les fondamentaux sont positifs, augmentant les chances de déclencher une course haussière.

Graphique de performance BTC vs S&P500

Une semaine tumultueuse à venir pour Bitcoin et Ether

Mis à part les chimères, il faut répondre à la question sérieuse : cette baisse de corrélation se maintiendra-t-elle dans les prochains jours ?

Il y a deux événements clés cette semaine qui nous permettront de le suivre :

Témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, le 7 mars à 15h00 GMT. Publication de Nonfarm Payrolls (NFP) le 10 mars à 13h30 GMT.

Le témoignage de Powell sera observé de près, et s’il est accommodant, il pourrait déclencher un rallye sur les marchés à risque. Si le prix du Bitcoin se rétablit dans ce scénario, cela ramènerait la corrélation susmentionnée.

Cependant, une position belliciste en raison du pic inhabituellement élevé du dernier rapport sur l’emploi pourrait créer un environnement à risque, provoquant un effondrement des marchés traditionnels. Même dans ce cas, si le prix du Bitcoin accompagne les marchés boursiers à la baisse, la corrélation serait de retour.

De plus, cette décision sera influencée par la publication de la masse salariale non agricole (NFP). Les quatre derniers rapports ont été plus chauds que prévu, mais seuls deux d’entre eux ont provoqué un mouvement baissier soutenu du prix du Bitcoin en soutenant le dollar américain sur les statistiques du marché du travail en vogue aux États-Unis. La Réserve fédérale a plus de marge de manœuvre pour augmenter les taux d’intérêt dans des scénarios de plein emploi.

Ainsi, le prochain NFP devrait également être essentiel pour déterminer le biais directionnel pour les marchés de la cryptomonnaie.

Problème dans le domaine de la cryptomonnaie ou opportunité ?

Alors que les conditions macroéconomiques restent incertaines, il y a des spéculations selon lesquelles quelque chose de louche se passe avec la plateforme bancaire américaine Silvergate. Coinbase, Galaxy, Paxos et d’autres plateformes de cryptomonnaie ont décidé d’abandonner Silvergate en tant que partenaire, ce qui a fait perdre 66 % des actions du géant bancaire entre le 1er et le 3 mars. En conséquence, les marchés de la cryptomonnaie se sont également effondrés, déclenchant des liquidations de 235 millions de dollars de positions le 2 mars.

De plus, le flux net de pièces stables vers les bourses a connu un pic de 1,37 milliard de dollars le 5 mars, ce qui représente la troisième plus forte hausse au cours des trois derniers mois. Une telle augmentation inhabituelle des pièces stables sur les bourses pourrait indiquer que l’argent intelligent cherche à tirer parti des conditions actuelles du marché.

Tableau de flux net d’échange de Stablecoin

Le prix du bitcoin semble indécis après le crash du 2 mars et il reste à voir s’il récupérera complètement les pertes et déclenchera un rallye ou créera un rebond de chat mort avant de s’effondrer encore plus bas.

