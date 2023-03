Hedera Hashgraph pourrait effacer son schéma haussier alors que des nuages ​​​​sombres éclipsent l’action des prix | Cryptomonnaie

Le prix de Hedera Hashgraph a fait défaut sur sa tendance haussière.

HBAR est déjà revenu du support supérieur au support moyen.

Attendez-vous à un dénouement complet du support bas avec une baisse de près de 27 %.

Hedera Hashgraph (HBAR) était dans les grâces des investisseurs et des haussiers, car une tendance claire a été repérée début février. Chaque fois qu’une ligne de tendance ascendante a soutenu l’action des prix avant une cassure, HBAR a augmenté et a formé à nouveau une ligne de tendance ascendante. Comme deux lignes de tendance ont déjà été cassées, il semble inévitable que la dernière ligne de tendance initiale soit bientôt testée.

Hedera Hashgraph voit les traders abuser du modèle haussier pour leur siège

Le prix Hedera Hashgraph a déjà chuté de 35% du pic à l’endroit où l’action des prix réside ce lundi. En cours de route, deux lignes de tendance ascendantes violettes se sont brisées et ont connu un mouvement baissier important alors que les vendeurs ont utilisé la cassure pour inonder le marché d’offres de vente. Au fur et à mesure que le rallye se déroule, une seule ligne de tendance ascendante reste à tester.

HBAR a besoin que les commerçants se préparent à une baisse d’au moins 27% pour venir aux côtés de deux forces intermédiaires qui pourraient essayer de ralentir cette baisse. Premièrement, la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours proche de 0,06 $ pourrait soutenir les prix. Deuxièmement, le support S1 mensuel à 0,055 $ ajoute à la force. Ne vous attendez pas à ce que ceux-ci soient assez forts pour vraiment arrêter le déclin et cherchez plutôt à ce que 0,045 $ soit le bac à sable où ce déclin s’arrête et ne crée plus de creux.

Graphique HBAR/USD 4H

Si les haussiers étaient capables de repousser l’action des prix au-dessus de la ligne de tendance ascendante violette à 0,07 $, un revirement pourrait être en cours. L’indice de force relative (RSI) soutiendrait un tel revirement car il est plutôt proche de la zone de survente. La marge de hausse pourrait être proche de 0,07 $ et 0,075 $ avec le SMA de 55 jours et le pivot mensuel comme meilleurs points cibles pour certains bénéfices à court terme.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :