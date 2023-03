Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Ethereum et Avalanche – European Wrap 6 March | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) voit les commerçants se préparer à un grand événement clé qui devrait avoir lieu mardi. Le grand événement à venir est l’audience du Sénat américain, où le président de la Fed, Jerome Powell, témoignera mardi et mercredi. Sans nouvelles de Powell depuis plus de trois semaines maintenant, les marchés voudront savoir si Powell a changé d’avis sur son message désinflationniste de février.

Le prix d’Ethereum manque de biais directionnel car il se négocie dans une fourchette étroite après un effondrement soudain le 2 mars. La probabilité d’une poursuite de cette tendance baissière est élevée, compte tenu de la faiblesse du marché et du sentiment des investisseurs, qui est largement baissier à neutre. . Avec Silvergate et le drame Eco sous les projecteurs la semaine dernière, cette semaine est essentielle en raison du témoignage du président de la Fed Jerome Powell et de l’annonce de la masse salariale non agricole (NFP). Ainsi, les investisseurs doivent être extrêmement prudents et perspicaces face à la volatilité entrante, car les choses vont probablement devenir risquées pour les marchés de la cryptomonnaie, y compris Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Le prix de l’avalanche (AVAX) rencontre des difficultés techniques car l’évolution des prix est sous la pression d’une moyenne mobile majeure sur les graphiques. En ce qui concerne le début de l’année, la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours a clairement indiqué si la tendance haussière était toujours soutenue. Comme l’action des prix dans Avalanche se situe actuellement en dessous, plus de douleur pourrait survenir avant que les investisseurs et les haussiers ne veuillent se réengager.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :