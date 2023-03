L’échange de crypto Bybit suspend les dépôts en USD | Cryptomonnaie

L’échange de crypto Bybit a annoncé samedi une suspension des dépôts en dollars américains (USD) pour les clients nationaux et internationaux.

« Nous avons temporairement suspendu les dépôts en USD via Wire Transfer (y compris SWIFT) en raison de pannes de service de notre partenaire de traitement de point final jusqu’à nouvel ordre », a indiqué la bourse, ajoutant que les retraits seront arrêtés à partir du 10 mars.

Les utilisateurs, cependant, peuvent continuer à déposer et à retirer des cryptos vers et depuis des adresses de portefeuille et à financer des achats via des cartes de crédit et d’autres méthodes de paiement.

« L’interruption de la passerelle de paiement a une portée limitée et n’implique pas d’autres monnaies fiduciaires ou crypto et/ou canaux de financement de compte. Les utilisateurs peuvent toujours acheter des monnaies crypto en USD en utilisant leurs cartes de débit et de crédit via d’autres canaux. Nous exhortons étroitement nos partenaires à solutions alternatives, et tiendra nos utilisateurs et parties prenantes informés dès qu’il y aura de nouveaux développements », a déclaré le porte-parole de Bybit à CoinDesk.

La décision de Bybit intervient un mois après que Binance, la plus grande bourse d’actifs numériques au monde en termes de volume de transactions, a interrompu les transferts de dollars et au milieu d’une crise chez Silverage, un prêteur basé en Californie célèbre pour offrir des services bancaires traditionnels aux entreprises de cryptomonnaie, y compris les échanges. La semaine dernière, Silvergate a déclaré qu’il évaluait « sa capacité à poursuivre ses activités » et a retardé le dépôt de son rapport annuel auprès de la Securities and Exchange Commission.

Selon Markus Thielen, responsable de la recherche et de la stratégie chez le fournisseur de services de cryptomonnaie Matrixport, la décision de Bybit de suivre l’exemple de Binance au milieu de la crise du Silvergate est un gros problème pour le marché de la cryptomonnaie.

« Lorsque Binance a interrompu les transferts en USD en janvier, les prix du bitcoin ont chuté de -10%. Évidemment, Binance a un impact beaucoup plus important que les autres échanges, mais ByBit va également arrêter les transferts en USD à partir du 10 mars. Cette action empêche désormais SWIFT (international) et Les virements électroniques (nationaux) pour atteindre certains échanges cryptomonnaies et c’est en effet une grosse affaire », a déclaré Thielen dans une note aux clients.

« Trois points de données indiquent certainement qu’il y a une tentative délibérée de couper l’accès à l’USD pour les échanges de crypto et les entreprises de crypto », a ajouté Thielen.

