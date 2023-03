Voici comment Babel Finance prévoit de rembourser 766 millions de dollars aux créanciers via le stablecoin ‘Recovery Coin’ | Cryptomonnaie

Babel Finance a imputé la perte de 766 millions de dollars de son pupitre de négociation au co-fondateur Wang Li.

Yang Zhou, l’unique directeur de Babel envisage de déposer un moratoire de protection contre les créanciers.

Yang prévoit de restructurer Babel Finance via un stablecoin « Hope », qui utilise Bitcoin et Ethereum comme garantie.

Babel Finance doit 766 millions de dollars à ses créanciers après avoir enregistré un déficit de carnet de commandes de 766 millions de dollars en utilisant les fonds des clients. Le bureau de négociation propriétaire de la société a perdu des fonds clients à cause d’activités commerciales risquées que Babel attribue au co-fondateur Wang Li.

Babel Finance accuse le co-fondateur Wang Li d’avoir perdu 766 millions de dollars à cause de ses activités de trading

Babel Finance a été touchée par un effondrement du marché de la cryptomonnaie après que le bureau de négociation propriétaire de la société ait enregistré un déficit du carnet de commandes de 766 millions de dollars en utilisant les fonds des clients. Un dossier récent de Babel afirme que le co-fondateur Wang Li, qui a été démis de ses fonctions de direction de l’entreprise en décembre, était responsable des pertes, affirmant que « les activités commerciales risquées semblent avoir été instruites uniquement par Wang ».

Selon un document consulté par Bloomberg News, le fournisseur de services financiers cryptomonnaies a proposé le remboursement de la dette due aux créanciers avec les revenus générés par un nouveau projet de financement décentralisé frappant «Babel Recovery Coins».

L’exécutif pense qu’un nouveau stablecoin peut résoudre la crise financière du prêteur de crypto en difficulté. Yang travaille sur le dépôt d’un moratoire de protection auprès de la Haute Cour de Singapour, demandant aux créanciers de ne pas prendre d’autres mesures contre l’entreprise pendant un maximum de six mois, tout en demandant l’approbation d’un plan de restructuration.

Le plan de remboursement avec le nouveau stablecoin pour rembourser les créanciers

Le plan détaille un nouveau projet, le stablecoin homonyme de Hope qui utilise Bitcoin et Ether comme garantie, et maintient sa valeur proche d’un dollar grâce à des incitations à l’arbitrage pour les commerçants. Les stablecoins populaires indexés sur le dollar américain sont entièrement garantis par des actifs en espèces et en équivalents de trésorerie, contrairement à ce nouveau stablecoin de Babel qui utiliserait BTC ou ETH comme garantie. Il reste à voir si un stablecoin peut aider à restructurer la dette de 766 millions de dollars que Babel doit à ses créanciers.

