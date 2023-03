Guerre russo-ukrainienne : comment les deux parties au conflit ont utilisé la crypto pour gagner | Cryptomonnaie

Alors que des dizaines de millions de crypto ont été donnés à l’Ukraine l’année dernière, des groupes pro-Kremlin ont également tiré parti des monnaies numériques pour acheter des fournitures militaires et diffuser de la propagande.

Dans la guerre russo-ukrainienne, les deux parties au conflit ont tiré parti des crypto-monnaies pour prendre le dessus.

Les causes pro-Ukraine ont collecté environ 200 millions de dollars grâce à des dons cryptomonnaies, montrant à quel point l’argent sans frontières et non censuré pourrait être utile en cas d’urgence.

Mais la partie russe a également profité de la crypto : un total d’environ 5 millions de dollars a été collecté par des groupes pro-Kremlin et des organes de propagande au cours de l’invasion, comme l’a révélé un récent rapport de Chainalysis. Ces entités sont de petites organisations de base qui ont utilisé la cryptomonnaie pour contourner les sanctions financières occidentales.

« Nous cherchons vraiment des acteurs individuels. Donc quelqu’un qui est sur le front, quelqu’un qui essaie d’aider à fournir plus de ressources militaires au front […] des choses comme des gilets pare-balles ou des drones », a expliqué Andrew Fierman, responsable de la stratégie des sanctions chez Chainalysis et l’un des auteurs du rapport.

Mais ces chiffres ne tiennent pas compte des attaques de rançongiciels : comme le montrent les données de Chainalysis, au cours de l’année 2022, plus de 450 millions de dollars ont été versés à ces entités, dont la majorité seraient basées en Russie. Certains d’entre eux, comme le groupe cybercriminel Conti, ont ouvertement soutenu le gouvernement russe dans son effort de guerre.

« En ce qui concerne les paiements de ransomwares, la plupart du temps, les mauvais acteurs ont une sorte d’agenda politique derrière ce qu’ils font », a souligné Fierman.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :