Le prix du Bitcoin fait face à la « dernière bataille » alors que la clôture hebdomadaire menace un nouveau test de 22 000 $ | Cryptomonnaie

La recherche avertit que les traders Bitcoin ont beaucoup à faire pour préserver le support nouvellement gagné, mais un échec pourrait encore voir une cascade de prix BTC en dessous de 20 000 $.

Bitcoin est resté proche du support clé le 5 mars, la clôture hebdomadaire des bougies faisant craindre une panne.

Un analyste met en garde contre le sort de 20 000 $

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont suivi BTC/USD alors qu’il continuait d’évoluer dans une fourchette étroite au cours du week-end.

La paire était restée pratiquement stationnaire depuis sa chute brutale du 3 mars, déclenchée par un appel de marge dans un contexte d’incertitude sur Silvergate Bank.

Tout en évitant de nouvelles pertes, l’analyse a averti que Bitcoin pourrait encore facilement tomber beaucoup plus bas si un niveau de support proche ne se maintenait pas.

La ressource de surveillance Material Indicators a expliqué que l’action des prix BTC avait « perdu le support technique clé » et que 22 000 $ – la vue d’un récent retournement résistance / support (R / S) – étaient désormais tout ce qu’il restait aux traders à retenir.

«La zone R / S Flip locale est le dernier rempart entre un nouveau test sur la ligne de tendance. Pendant ce temps, Trend Precognition indique une tendance à la baisse », a-t-il écrit dans une partie d’une mise à jour Twitter du jour.

« Nous verrons si cela change après la fermeture du W.

Les graphiques ci-joints montraient la ligne de tendance et le carnet de commandes BTC/USD sur Binance en jeu, avec une liquidité d’offre de 22 000 $.

Graphiques BTC/USD. Source : Indicateurs de matériaux/Twitter

Michaël van de Poppe, contributeur de Cointelegraph, fondateur et PDG de la société commerciale Eight, a averti que si 21 300 dollars ne tenaient pas non plus, 20 000 dollars pourraient ne pas aider à endiguer l’exode.

«Le domaine crucial pour #Bitcoin est de détenir la zone de 21,3 000 $. Perdre cela, et nous verrons un autre balayage vers 19,5 Kish et les altcoins en baisse de 15 à 25 % », a-t-il prédit le 4 mars.

Van de Poppe a néanmoins maintenu une vision plus optimiste dans l’ensemble, suggérant que 40 000 $ pourraient encore apparaître « dans quelques mois ».

« Morale de l’histoire : coût moyen et avoir des boules à acheter quand vous ne vous sentez pas en confiance », a-t-il conseillé dans une partie d’un article ultérieur.

« Sentiment extrêmement baissier »

La faillite potentielle de Silvergate étant toujours un sujet brûlant, la société de recherche Santiment a demandé pourquoi la réaction du marché avait été si sévère.

Dans un article dédié au phénomène, les analystes ont révélé ce qu’ils ont décrit comme « une quantité inhabituellement élevée de commentaires négatifs sur les marchés ».

« Il est particulièrement intéressant que #cryptocrash ait été un hashtag tendance clé sur la plate-forme, même si le léger recul de -5% de Bitcoin s’est produit il y a plus de trois jours », a-t-il poursuivi à propos du comportement des utilisateurs de Twitter.

« En règle générale, vous pouvez capitaliser sur ce niveau de négativité sur les marchés, et ce genre de sentiment extrêmement baissier peut conduire à un joli rebond pour faire taire les critiques.

