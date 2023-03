La blockchain Ethereum déploie une fonctionnalité pour aider les utilisateurs de l’ETH à récupérer la cryptomonnaie s’ils perdent leurs clés privées | Cryptomonnaie

La blockchain Ethereum a déployé une fonctionnalité connue sous le nom d’abstraction de compte, qui permet aux utilisateurs de récupérer plus facilement la crypto en cas de perte de clés privées.

L’ERC-4337 d’Ethereum a été déployé, testé et marque le début des comptes ETH intelligents.

Le prix d’Ethereum s’est maintenu au-dessus du niveau de 1 500 $ malgré la vente récente de Voyager de 1 449 ETH.

La blockchain Ethereum a déployé la fonction « abstraction de compte », ce qui a amélioré le réseau et facilité la récupération de leur crypto par les utilisateurs s’ils perdent les clés privées de leur portefeuille. La nouvelle du déploiement de l’ERC-4337 sera partagée lors d’un événement lié à ETHDenver.

Lisez également : Le déploiement de l’ERC-4337 d’Ethereum catalysera-t-il la reprise du prix des ETH après Silvergate FUD ?

La blockchain Ethereum déploie « l’abstraction de compte »

La blockchain Ethereum a déployé une fonctionnalité connue sous le nom d’abstraction de compte. La blockchain ETH permet désormais aux utilisateurs de récupérer plus facilement la crypto-monnaie s’ils perdent les clés privées de leur portefeuille en ligne.

La nouvelle norme, ERC-4337 a été déployée sur le réseau principal via Etherscan et confirmée par Yoav Weiss de l’équipe de sécurité de la Fondation Ethereum. Le contrat a fait l’objet d’un audit de sécurité et la fondation a supervisé le développement sur la blockchain ETH.

L’équipe devrait annoncer le développement lors de la conférence ETHDenver le 8 mars. Une fois l’annonce faite, les fournisseurs d’infrastructure partageront leurs plans pour prendre en charge l’ERC-4337 avec leurs services.

La nouvelle fonctionnalité permet donc aux détenteurs de portefeuilles ETH de récupérer plus facilement leurs avoirs au cas où ils perdraient l’accès à leurs clés privées et il s’agit d’un développement qui change la donne pour la blockchain Ethereum.

La vente d’Ethereum par Voyager n’a pas eu d’influence négative sur le prix de l’ETH

Voyager, un courtier crypto, a vendu 1 449 jetons ETH via Wintermute et a reçu 2,25 millions USDC. Le courtier a vendu des ETH à un prix moyen de 1 553 $. Le courtier détient toujours 223,5 millions de dollars d’Ethereum. Le prix d’Ethereum s’est maintenu au-dessus du niveau de 1 500 $ malgré la vente de l’actif par Voyager.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :