À quoi s’attendre de Shiba Inu après que Shytoshi ait augmenté la cagnotte du tournoi mensuel Shiba Eternity ? | Cryptomonnaie

Le développeur principal de Shiba Inu, Shytoshi Kusama, a récemment annoncé une augmentation de la cagnotte du tournoi mensuel Shiba Eternity. Kusama a augmenté la fréquence des tournois à deux fois par mois, alimentant un sentiment haussier parmi les participants de l’écosystème SHIB.

L’écosystème Shiba Inu organise un tournoi mensuel pour Shiba Eternity, Kusama a récemment annoncé une augmentation des récompenses à 500 $ pour la première place et 250 $ pour la deuxième et la troisième place.

Augmentons cela à :

500 $ le 1er, 250 $ le 2e et 250 $ le 3e. Je vais trouver un sponsor. Et si vous le souhaitez et le pouvez, nous le déplacerons à la quinzaine avec ce montant. (2 000 $ par mois.) Pour commencer. Merci @shibaeternity et organisateurs !

— Shytoshi™ (@ShytoshiKusama) 3 mars 2023