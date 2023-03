Bitcoin contre Ethereum, course à la domination NFT avec la vente aux enchères Bored Ape-parent Yuga Labs TwelveFold | Cryptomonnaie

Bored Ape-parent Yuga Labs lancera la vente aux enchères TwelveFold de 300 NFT uniques sur la blockchain Bitcoin le 5 mars.

Le marché du Bitcoin NFT pourrait atteindre 4,5 milliards de dollars d’ici 2025, avec la demande croissante de NFT sur la plus grande blockchain par capitalisation boursière.

Le marché Bitcoin NFT semble distinct de ses concurrents en raison du coût élevé de l’inscription sur le réseau.

Les blockchains Bitcoin et Ethereum se disputent la domination dans l’écosystème NFT avec la vente aux enchères de Yuga Lab de « The TwelveFold », sur le réseau BTC. La collection comprend 300 objets de collection d’art génératif en édition limitée alimentés par le réseau blockchain Bitcoin.

La vente aux enchères sera mise en ligne le 5 mars à 15 h 00 PT et se terminera dans un délai de 24 heures.

Lisez également: À quoi s’attendre de Bitcoin après la forte baisse des prix du BTC et la flambée massive de la domination sociale

Bored Ape-parent Yuga Labs se prépare pour la collection NFT Vente aux enchères TwelveFold sur Bitcoin

Bored Ape Yacht Club, une collection NFT de premier ordre sur la blockchain Ethereum a gagné en popularité dans la communauté crypto. Bored Ape-parent Yuga Labs a récemment annoncé une édition limitée de 300 NFT d’art génératif appelée « The Twelvefold ».

La vente aux enchères TwelveFold débutera le 5 mars à 15 h 00 PT. Il se terminera dans un délai de 24 heures.

La vente aux enchères TwelveFold débutera demain 5 mars 2023 à 15 h 00 PT et se terminera 24 heures plus tard sur le bloc immédiatement avant 15 h 00 PT le 6 mars 2023. pic.twitter.com/ElKhupaKqo – Laboratoires Yuga (@yugalabs) 4 mars 2023

Selon un récent rapport de Galaxy Research, le marché NFT sur la blockchain Bitcoin pourrait atteindre 4,5 milliards de dollars d’ici 2025. La course effrénée des inscriptions « Ordinaux » Bitcoin sur la blockchain BTC n’était que le début, selon les analystes de Galaxy.

Les analystes estiment que la frénésie Bitcoin Ordinal des deux derniers mois n’est pas un problème et qu’il existe une demande massive pour pouvoir stocker des NFT sur la blockchain la plus ancienne et la plus établie au monde.

En quoi le marché du Bitcoin NFT se distingue-t-il de ses concurrents ?

Le coût d’inscription sur le réseau Bitcoin est distinct d’Ethereum. Selon l’estimation de Galaxy, le coût d’inscription de 10 000 NFT Bored Ape Yacht Club sur le réseau Bitcoin serait de 229 000 $.

Pour éviter des coûts élevés, les créateurs créeraient des séries limitées d’œuvres d’art, Bitcoin pourrait devenir le foyer de projets artistiques beaucoup plus rares et de «haute qualité», et de précieux projets uniques, tandis que d’autres chaînes comme Ethereum continueront d’héberger massivement, multi -des collections de mille pièces à des coûts bien moindres pour les créateurs.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :