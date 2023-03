La hausse des prix de Chainlink survivra-t-elle au déblocage de 6,1 millions de jetons LINK et à l’augmentation de l’activité des baleines ? | Cryptomonnaie

Chainlink d’une valeur de 42,3 millions de dollars a été débloqué du contrat d’approvisionnement non circulant avec Binance plus tôt dans la journée.

Le prix LINK a maintenu sa tendance à la hausse lors des deux derniers déverrouillages de jetons en août et novembre 2022.

Chainlink a été témoin de trois transactions de baleines où de grands investisseurs de portefeuille ont transféré environ 79,7 millions de dollars de LINK dans leurs portefeuilles.

L’offre en circulation de Chainlink a augmenté plus tôt dans la journée lorsque 6,1 millions de jetons LINK ont été déplacés vers Binance. La dernière fois que des déverrouillages de jetons se sont produits, le prix LINK a tenu bon et a maintenu ses gains. Il reste à voir comment l’alternative Ethereum réagit à l’activité croissante des baleines et au récent déverrouillage des jetons.

Lisez également: À quoi s’attendre de Bitcoin après la forte baisse des prix du BTC et la flambée massive de la domination sociale

Le réseau Chainlink est témoin du déverrouillage du jeton et de l’activité des baleines

Des jetons Chainlink d’une valeur de 42,3 millions de dollars ont été débloqués du contrat d’approvisionnement non circulant et déplacés vers Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie en volume, il y a près de cinq heures.

6,1 millions de jetons LINK ont été déverrouillés

Les deux derniers événements de déverrouillage de jetons LINK ont eu lieu en août et novembre 2022 et Chainlink est resté stable à l’époque.

Déverrouillage du jeton LINK et son impact sur le prix de Chainlink

Le prix de Chainlink est actuellement dans une tendance à la hausse qui a commencé le 31 décembre 2022. Depuis lors, Ethereum-alternative a connu une augmentation constante de son prix. Sur la base des déverrouillages de jetons précédents, il semble peu probable que le récent déverrouillage de 6,1 millions ait une influence négative sur le prix de l’actif, malgré l’augmentation de l’offre en circulation.

Fait intéressant, un autre événement clé coïncide avec le déverrouillage du jeton. Sur la base des données du traqueur de crypto-intelligence Santiment, trois transactions volumineuses ont eu lieu sur la blockchain Chainlink à 11 minutes d’intervalle, où environ 79,7 millions de dollars de jetons LINK ont été transférés vers des portefeuilles de baleines.

Activité des baleines à mailles

En règle générale, un pic d’activité des baleines influence la tendance des prix de l’actif. Cependant, la dernière augmentation du volume des transactions par les grands investisseurs de portefeuille n’a eu aucun impact significatif sur le prix au moment de la publication.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :