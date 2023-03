Prédiction de prix de Terra Luna Classic : Capitulation suivie d’un rebond ? | Cryptomonnaie

Le prix de Luna Classic efface neuf semaines de liquidités lors de la récente baisse de 25 %.

LUNC pourrait retester la fourchette haute près de 0,000019500 $.

L’invalidation de l’idée de contre-tendance proviendrait d’une violation du plus bas quotidien à 0,000012956 $.

Le prix Luna Classic affiche un événement de capitulation car les baissiers ont induit une chasse aux liquidités de 20% au cours de la première semaine de mars. Au moment de la rédaction de cet article, le prix LUNC montre un rebond sur des périodes plus courtes, les haussiers à court terme ayant récupéré 17 % des pertes depuis le pic du niveau de 0,00012956 $. Néanmoins, les baissiers ont remporté une bataille importante car le chandelier quotidien s’est stabilisé à une perte de 10 % par rapport au cours d’ouverture du 3 mars.

Le prix Luna Classic est actuellement vendu aux enchères à 0,00015182 $. La forte baisse a été catalysée par un rejet de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours et des moyennes mobiles simples sur 21 jours. Le déplacement vers le sud est susceptible d’induire une volatilité importante, car la rupture a anéanti neuf semaines de liquidités établies, dépassant le creux du 23 décembre à 0,00012848 $.

L’indice de force relative (RSI) montre la récente baisse en testant le dernier niveau de support près de 40. Tant que le support est maintenu, les haussiers pourraient rediriger vers le nord pour retester les niveaux supérieurs de la fourchette de négociation de neuf semaines près de 0,00019500 $. La pompe à contre-tendance entraînerait une augmentation de 30% de la valeur marchande actuelle de LUNC.

Graphique LUNC/USDT sur 1 jour

Comme mentionné, la thèse haussière est une idée de contre-tendance hautement spéculative et risquée. Une rupture en dessous du récent creux de swing à 0,00012956 $ invaliderait le potentiel haussier et induirait probablement une baisse vers les plus bas historiques à 0,00012100 $. LUNC diminuerait de 22% si les baissiers réussissaient.

