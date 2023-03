Alors que l’offre d’Ethereum sur les bourses tombe à son plus bas niveau depuis cinq ans, les investisseurs s’éloignent-ils de la vente ? | Cryptomonnaie

Au cours des trois dernières années, près de 16 % de l’ensemble de l’approvisionnement en ETH ont été transférés dans des portefeuilles en libre garde.

Les grands détenteurs de portefeuilles ont également réduit leurs investissements au cours des derniers mois, qui ont été repris par de plus petits détenteurs de portefeuilles.

Le prix de l’Ethereum, après avoir encore chuté de 4,75 % vendredi, est revenu au même prix qu’il y a un mois et demi.

Le prix Ethereum a eu le contrôle du comportement des investisseurs et des commerçants. Sur la base de son titre, le plus grand altcoin du monde a réussi à changer le cours de la distribution de l’offre.

Mais au cours des deux derniers mois, des facteurs externes ont joué un rôle plus important dans la détermination du comportement des investisseurs, à tel point que les détenteurs d’ETH prennent désormais littéralement l’affaire en main.

Les détenteurs d’Ethereum contrôlent leur approvisionnement

Suite à l’effondrement de FTX, les détenteurs d’Ethereum semblent être devenus assez sceptiques quant à la sécurité de leurs actifs sur d’autres bourses. En conséquence, de plus en plus d’approvisionnement ont été déplacés hors des bourses vers les portefeuilles d’auto-garde ou les portefeuilles froids des détenteurs d’ETH.

En l’espace de trois ans, depuis le crash de Covid-19 de mars 2020, l’offre sur les échanges de crypto-monnaie a diminué. Au total, près de 16% de plus de l’offre totale d’ETH a été transférée dans de tels portefeuilles à ce jour.

Par conséquent, pour la première fois en cinq ans et demi, l’offre totale d’ETH sur les bourses est tombée en dessous de 11 %.

Offre d’ETH sur les bourses

Un autre angle qui peut être considéré comme la raison de la baisse de l’offre de change est la possibilité d’accumulation. Le premier signe d’accumulation peut être considéré vers mai 2020, car quelques mois seulement après cela, la course haussière a commencé, ce qui a poussé le prix de l’ETH au-delà de 3 500 $.

Ainsi, cette accumulation s’est poursuivie jusqu’au krach de mai 2022, lorsque des ventes ont été constatées de la part des investisseurs.

L’accumulation qui a commencé juste après peut être attribuée aux petits investisseurs et non aux baleines. En effet, la répartition de l’offre dans les portefeuilles contenant entre 10 000 et 10 millions de pièces a considérablement diminué.

Une grande partie de cette offre a été récupérée par de petits détenteurs de portefeuilles détenant entre 1 et 10 000 pièces.

Distribution d’approvisionnement ETH par holding

Cela montre que les baleines et d’autres entités plus importantes ne se languissent pas d’une hausse des prix de si tôt, mais le mouvement des ETH hors des bourses vers les portefeuilles froids suggère également une probabilité de vente future réduite.

Bien que le prix d’Ethereum n’ait pas encore présenté d’indication solide d’une hausse des prix.

Cours Ethereum en consolidation

Le prix d’Ethereum depuis près d’un mois et demi est resté consolidé entre la résistance critique de 1 762 $ et le niveau de support de 1 552 $. Les fluctuations observées au cours des derniers jours n’ont eu aucun impact sur le prix, car l’altcoin n’a pas encore franchi la barrière de six mois de 1 800 $.

Au moment de la rédaction de cet article, après une baisse de 4,75 %, le prix d’Ethereum se négocie autour de 1 570 $. Si la crypto-monnaie ne fait face à aucune vente de sitôt, une reprise aux mains des traders peut être attendue.

Mais pour marquer un rallye durable, l’ETH aurait besoin d’un chandelier quotidien proche de la résistance critique à 1 762 $ pour initier une hausse au-dessus de 1 800 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix baisse davantage, il finira par tester le support critique à 1 506 $. La perte de ce support invaliderait la thèse haussière et ferait baisser le prix d’Ethereum de plus de 10 %, en dessous de 1 400 $.

