Hedera Hashgraph Prix Prediction: Neuf jours de baisse consécutive inquiètent les investisseurs | Cryptomonnaie

Le prix de Hedera Hashgraph a tendance à baisser pendant neuf jours consécutifs.

La baisse pourrait se poursuivre vers la zone de 0,053 $.

Une cassure au-dessus du plus haut de 0,069 $ pourrait invalider le potentiel baissier.

Le prix de Hedera Hashgraph subit une forte vente avec prise de bénéfices après avoir été témoin d’un rallye impressionnant cet hiver. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain déménagement potentiel de HBAR.

Le prix Hedera Hashgraph sujet à plus de baisse?

Le prix de Hedera Hashgraph a été surmonté par une forte influence baissière alors que le jeton de contrat intelligent évolutif en est maintenant à son neuvième jour de baisse consécutive. La baisse hebdomadaire est en baisse de 13 % et les données techniques suggèrent qu’une action plus baissière des prix est possible.

Le prix Hederas Hashgraph (HBAR) se vend actuellement aux enchères à 0,069. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus bas de 2022 à 0,036 $ et le plus haut depuis le début de l’année (YTD) à 0,09 $ montre que la récente baisse n’est qu’un retracement de 50 %. La théorie des vagues d’Elliott et l’analyse de Fibonacci suggèrent que la tendance haussière observée cet hiver est toujours intacte, car les corrections atteignent souvent un creux proche du niveau de 50 % de Fib.

Cependant, l’indice de force relative (RSI) plaide pour Hedera un cas différent dont les investisseurs devraient être conscients. La récente baisse a dépassé les conditions de survente, suggérant que l’ensemble du rallye de la tendance haussière est en danger. Un objectif prudent pour les baissiers à viser ensuite sera le niveau de 61,8 % de Fibonacci marqué à 0,053 $. Le scénario baissier entraînerait une diminution de 15 % de la valeur marchande actuelle de HBAR.

Graphique HBAR/USDT sur 1 jour

Pourtant, il y a toujours une chance pour un renversement du marché, en particulier près des niveaux clés de Fibonacci. La première confirmation suggérant que le creux de la correction est atteint serait une brèche au-dessus du plus haut de la veille à 0,069. si les haussiers peuvent franchir la barrière, le rallye hivernal, qui a augmenté le HBAR de 171% en seulement 40 jours, serait sur le point de continuer à progresser. Un nouveau test du plus haut mensuel à 0,09 $ serait le premier arrêt au stand de la résistance attendue et entraînerait une augmentation de 52 % du prix HBAR aujourd’hui.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :