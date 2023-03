Tether riposte à des rapports inexacts, prétend que les allégations de documents falsifiés sont « trompeuses » | Cryptomonnaie

Des rapports du Wall Street Journal ont suggéré que Tether utilisait des sociétés écrans pour créer de nouveaux comptes bancaires.

Le rapport du WSJ a par ailleurs affirmé que Bitfinex avait transféré plus d’un milliard de dollars dans Crypto Capital, aujourd’hui disparu, qui agissait comme une banque fantôme pour Tether.

Le copropriétaire de Tether Holdings, Stephen Moore, a également affirmé qu’il s’opposait à la méthode potentiellement frauduleuse d’ouverture de comptes bancaires.

Le plus grand émetteur de pièces stables, Tether, a été victime d’allégations de fraude potentielle vendredi après la publication de rapports du Wall Street Journal. Tether, peu de temps après, a publié une déclaration traitant des allégations les qualifiant d’inexactes, de trompeuses et d’attaque injuste contre l’entreprise.

Le WSJ revendique une fraude

Selon le rapport publié vendredi, le Wall Street Journal a afirmé que Tether utilisait des documents falsifiés et des sociétés écrans pour accéder aux comptes bancaires.

Ces affirmations du journal sont basées sur un e-mail consulté par WSJ appartenant à l’un des propriétaires de Tether Holdings Ltd., Stephen Moore. L’e-mail lu,

« [Moore was trying to] contourner le système bancaire en fournissant de fausses factures et contrats de vente pour chaque dépôt et retrait. Je ne voudrais pas discuter de ce qui précède dans une affaire potentielle de fraude/blanchiment d’argent. »

Selon Moore, l’utilisation de fausses factures devenait trop risquée, et pour la même raison, il a suggéré d’abandonner ces méthodes d’ouverture de comptes bancaires. Le rapport a également ciblé la société sœur de Tether, propriétaire de Bitfinex.

L’échange de crypto-monnaie aurait transféré plus d’un milliard de dollars dans une société connue sous le nom de Crypto Capital Corporation.

La société aujourd’hui disparue aurait utilisé des sociétés écrans pour ouvrir des comptes bancaires afin de transmettre de l’argent à des sociétés de cryptomonnaie. Cependant, suite aux allégations de blanchiment d’argent contre Crypto Capital en 2018, les fonds qu’il détenait ont été saisis par les autorités et Bitfinex a perdu près de 850 millions de dollars.

Bitfinex n’a fait aucun commentaire sur ces allégations au moment de la rédaction, cependant, Tether l’a certainement fait.

Tether dit faux

Dans une déclaration publiée à la suite du rapport, Tether a déclaré que les allégations du Wall Street Journal étaient obsolètes et « totalement inexactes et trompeuses ». Ajoutant à la même chose, la déclaration disait,

« Bitfinex et Tether ont des programmes de conformité de classe mondiale et adhèrent aux exigences légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la connaissance de votre client et la lutte contre le financement du terrorisme… et assistent régulièrement et volontairement le ministère de la Justice des États-Unis et d’autres organismes d’application de la loi à travers le monde. dans la prévention du blanchiment d’argent, du terrorisme et d’autres crimes commis par de mauvais acteurs. »

Tether a qualifié sa position de plus grand stablecoin de l’espace crypto comme preuve du support du marché et que de telles attaques injustes ne les détourneraient pas de leurs ambitions et de leurs responsabilités envers les utilisateurs.

