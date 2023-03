Prédiction de prix Axie Infinity: AXS montre le dernier niveau de support en cours de test | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity est en baisse de 8% sur la journée.

Les indicateurs techniques suggèrent que le niveau de support final d’Axie est proche de la zone de 9 $.

Une cassure au-dessus de la barrière de 9,75 $ serait nécessaire pour invalider le potentiel baissier.

Le prix Axie Infinity (AXS) connaît un fort mouvement de baisse. Sur la base d’indicateurs techniques, les niveaux de prix actuels pourraient être le dernier espoir d’Axie pour maintenir la tendance haussière de l’hiver.

Prix ​​​​Axie Infinity testant le dernier niveau de support

Le prix d’Axie Infinity a succombé à une force baissière alors que la monnaie numérique a baissé de 8 % sur la journée. Alors que la forte baisse suscite de vives inquiétudes, les données techniques suggèrent que le support haussier d’AXS n’a pas encore cédé.

Le prix Axie Infinity se vend actuellement aux enchères à 9,00. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus bas du rallye hivernal de 1,4x à 5,85 $ et le plus haut à 14 $ montre que la baisse actuelle n’est qu’une correction de 50 %. Il s’agit d’un niveau commun pour les forts rallyes impulsifs à retracer avant de poursuivre la tendance.

L’indice de force relative (RSI) déconcerte l’idée qu’un support haussier peut encore être présent car le prix teste actuellement le dernier niveau de support près de 40. Cela survient après qu’AXS a franchi les conditions de surachat pendant le rallye hivernal lorsqu’il a atteint le plus haut de 14 $. Le RSI décrit un scénario classique quant à ce à quoi devrait ressembler le dernier niveau de support si une tendance haussière est véritablement suffisamment forte pour se poursuivre.

Bien qu’un signal d’inversion du marché n’ait pas encore été affiché, les traders devraient rechercher une bougie doji suivie d’une barre ascendante pour créer un modèle d’inversion de 3 jours ou simplement une barre ascendante globale inversant le prix d’ouverture du 3 mars à 9,75 $. Si l’un ou l’autre scénario se produit, les haussiers seraient justifiés d’ouvrir une position longue, car le rallye hivernal montre toujours le potentiel de défier les niveaux de liquidité dans la zone des 16 $. Le scénario haussier crée le potentiel d’une augmentation de 80% de la valeur marchande actuelle d’AXS.

Graphique AXS/USDT sur 1 jour

Au contraire, les baissiers sur le marché peuvent déjà avoir des cartes gagnantes. Si le support ne provient pas des niveaux de prix actuels, les prix Axie infinity diminueront probablement vers le niveau FIB de 61,8 % près de 8,17 $, ce qui entraînera une baisse de 9 % de la valeur marchande.

