Le prix AVAX pourrait faire face à un crash de 15% s’il perd ce support critique | Cryptomonnaie

Le prix d’AVAX chute de plus de 5 % pour se négocier à près de 16,50 $.

Les indicateurs, ainsi que l’évolution des prix, suggèrent qu’une baisse en dessous de 14,91 $ pourrait être imminente.

Si le prix Avalanche parvient à dépasser la résistance critique à 20,32 $, la thèse baissière serait invalidée.

Le prix AVAX glisse sur les graphiques depuis près de dix jours maintenant, et l’altcoin se rapproche de son support critique. À partir de maintenant, les haussiers devront reprendre le contrôle de l’élan qu’ils avaient en janvier pour éviter une baisse significative du cours d’AVAX.

Le prix AVAX poursuit sa tendance baissière

Le prix AVAX se négocie actuellement autour de 16,50 $, après avoir diminué de plus de 5 % en l’espace de 24 heures. La crypto-monnaie avait déjà perdu le support immédiat à 17,20 $ et pouvait être vue se diriger vers un support critique à 14,91 $.

Le prix de l’Avalanche est en baisse, et en regardant les indicateurs, il semble que la tendance se poursuivra. L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) a affiché un croisement baissier il y a quelques jours, qui n’a pas encore été invalidé. La ligne de signal (rouge) continue de se tenir bien au-dessus de la ligne MACD (bleue).

AVAX MACD et RSI

De même, l’indice de force relative (RSI) suggère également une perspective baissière pour le moment. La présence de l’indicateur dans la zone baissière laisse présager une nouvelle baisse.

Ainsi, si ce récit se déroule et qu’AVAX tombe en dessous du niveau de support critique à 14,91 $, l’altcoin pourrait finir par s’effondrer de plus de 15 %, testant les plus bas de 14 $ et même plus bas.

Graphique AVAX/USD sur 1 jour

Cependant, si le RSI finit par rebondir au-delà de la barre des 30,0 ou glisse dans la zone de survente, un renversement pourrait se produire, ce qui, s’il est exploité par les haussiers, pourrait entraîner une reprise.

Le prix AVAX devrait augmenter jusqu’à la résistance critique à 20,32 $ et le transformer en support pour invalider la thèse baissière, ce qui pourrait également conduire le prix de l’Avalanche à grimper au plus haut de cinq mois de 21,58 $.

