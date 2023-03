La forte reprise du dollar met en péril les perspectives d’évasion de 25 000 $ de Bitcoin | Cryptomonnaie

Les investisseurs de Bitcoin (BTC 22 379 $) sous le choc des récentes défaillances des sociétés de crypto-monnaie et des problèmes bancaires pourraient être confrontés à un autre problème potentiel : la reprise du dollar américain.

La force du dollar américain réapparaît

Notamment, l’indice du dollar américain (DXY), qui suit la performance du billet vert par rapport à un panier des principales devises étrangères, a augmenté de 4 % par rapport à son plus bas du 3 février à 100,82, alors que l’on s’attend à ce que la Réserve fédérale américaine continue d’augmenter les taux de référence pour refroidir. inflation.

L’inflation persiste

Un air de prudence demeure alors que de nouvelles données américaines montrent qu’une récession n’est pas encore imminente.

Cela inclut les dernières demandes de chômage, qui ont chuté de 2 000 à 190 000 désaisonnalisées au cours de la semaine se terminant le 25 février, et des dépenses de consommation plus fortes en janvier.

Pendant ce temps, 90% des fabricants américains interrogés par Bloomberg se sont plaints de la hausse des prix des intrants malgré l’atténuation des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Prix ​​de fabrication ISM payés. Source : Bloomberg

Bien que le problème ne soit pas aussi grave que pendant la pandémie, l’enquête montre que la pression inflationniste n’a pas disparu malgré les hausses de taux agressives de la Fed.

« Des données récentes suggèrent que les dépenses de consommation ne ralentissent pas tant que ça, que le marché du travail continue de fonctionner de manière insoutenable et que l’inflation ne baisse pas aussi vite que je le pensais », a noté le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, ajoutant :

Si ces rapports de données continuent d’être trop chauds, la fourchette cible de la politique devra être encore plus élevée cette année.

Bank of America Global Research prévoit que la Fed augmentera le taux d’intérêt à près de 6 % par rapport à la fourchette actuelle de 4,5 à 4,75 %. Théoriquement, cela devrait renouveler la demande des investisseurs pour le dollar en exerçant une pression à la baisse sur les actifs « plus risqués » comme le Bitcoin.

Le graphique DXY peint la tête et les épaules inversées

D’un point de vue technique, l’indice du dollar américain semble sur le point d’augmenter de plus de 4,5 % dans les mois à venir en raison de la formation d’un schéma classique de retournement haussier.

Surnommé tête et épaules inversées, le modèle se développe lorsque le prix forme trois creux en dessous d’une ligne de résistance commune (encolure), avec le creux du milieu (tête) plus profond que les deux autres (épaules gauche et droite).

Tableau des prix quotidiens DXY. Source : TradingView

Un motif tête-épaules inversé se résout après que le prix casse au-dessus de l’encolure et augmente d’autant que la hauteur maximale entre le niveau le plus bas du motif et l’encolure.

Si le DXY franchit avec succès son encolure de 105,25, la probabilité d’une reprise prolongée vers 109,75 en 2023 sera plus élevée.

Le prix du bitcoin pour retester 20 000 $ ?

Les perspectives plus fortes du dollar surviennent alors que les traders Bitcoin ne parviennent pas à maintenir la hausse des prix en brisant le niveau de résistance technique de 25 000 $. Le prix de la BTC a chuté d’environ 13 % depuis, les vents contraires macro étant l’une des principales raisons.

De plus, les inquiétudes concernant Silvergate et les ramifications potentielles pour l’industrie ont également permis de contrôler le prix ces derniers jours.

« Tout problème de liquidité aura un impact direct sur les conditions du marché et peut affecter l’accès et la disponibilité de certains fonds des clients », a averti John Toro, responsable de la négociation à l’échange d’actifs numériques Independent Reserve.

Techniquement, Bitcoin a maintenu son biais haussier à court terme en se tenant fortement au-dessus de ses deux principales moyennes mobiles exponentielles (EMA): l’EMA de 50 jours (rouge) près de 22 500 $ et l’EMA de 200 jours (bleu) près de 21 770 $.

Cependant, les traders doivent surveiller une éventuelle cassure sous les EMA, qui, associée à la hausse des taux et à des nouvelles négatives supplémentaires, pourrait voir le prix BTC tester à nouveau le niveau de support clé de 20 000 $ dans les semaines à venir.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :