Le pont Bitcoin vers Avalanche atteint un record quotidien de plus de 2 000 BTC | Cryptomonnaie

L’intérêt pour le pont entre le bitcoin (BTC) et la blockchain de contrats intelligents Avalanche (BTC.b) continue de croître à mesure que l’offre de Bitcoin enveloppé (wBTC), la plus grande version enveloppée de bitcoin sur Ethereum, diminue.

Jeudi, plus de 2 000 BTC (44 millions de dollars) ont été portés sur Avalanche, la plus grande monnaie BTC.b jamais enregistrée, selon des données provenant du tableau de bord de l’analyste pseudonyme 0xAcid sur Dune Analytics. Cela a porté l’offre totale en circulation de BTC.b à 8 572.

Selon 0xAcid, la moitié du bitcoin frappé jeudi a été transférée à BENQI Finance. BENQI Finance est un protocole de financement décentralisé basé sur Avalanche, qui permet aux utilisateurs de prêter, d’emprunter et de gagner des rendements supplémentaires à partir d’actifs numériques.

En juin 2022, Avalanche a ajouté la prise en charge du bitcoin sur son pont inter-chaînes, permettant aux détenteurs de BTC de déployer leurs pièces dans l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) basé sur Avalanche pour générer un rendement supplémentaire. BTC.b a connu une croissance impressionnante depuis lors, dépassant le nombre de pièces détenues dans le Lightning Network.

Un pont cryptomonnaie est un outil qui facilite les interactions entre les deux blockchains économiquement et technologiquement distinctes. Les ponts sont devenus la cible des pirates l’année dernière, représentant environ 70% du total des exploits dans l’industrie de la cryptomonnaie l’année dernière, selon la société médico-légale Chainalysis.

(Analyse des dunes)

Le record de BTC.b arrive alors que l’offre de WBTC a chuté de 15% à 153 164 en février, atteignant le plus bas depuis mars 2021. Apparemment, le prêteur de crypto en faillite Celsius, un détenteur bien connu de WBTC, a racheté une grande quantité de WBTC, provoquant un forte baisse de l’offre du jeton.

WBTC, émis par Bitgo, est un jeton ERC-20 basé sur le réseau Ethereum avec son prix indexé 1 : avec bitcoin. L’offre de jetons a culminé à 285 000 en avril de l’année dernière et n’a cessé de baisser depuis.

La communauté Avalanche considère BTC.ba comme une meilleure option que WBTC, étant donné qu’Avalanche offre aux utilisateurs la possibilité de frapper et d’échanger BTC.b à tout moment avec le pont dans une extension de navigateur non privative, éliminant ainsi le besoin d’intermédiaires. Il offre plus de contrôle aux utilisateurs, contrairement au WBTC, qui s’appuie sur les commerçants pour lancer le processus de frappe et de gravure.

Selon l’empereur Osmo, un écrivain anonyme pour le market maker automatisé basé sur Cosmos Osmosis, les investisseurs d’AVAX, le jeton natif d’Avalanche, n’ont pas encore remarqué l’utilisation croissante de BTC dans DeFI, comme en témoigne l’offre croissante de BTC.b.

« Plus de 200 millions de dollars de BTC ont été reliés à Avalanche [to date]. Le récit BTC DeFi n’est certainement pas pris en compte pour AVAX », a tweeté Osmo tôt vendredi.

Au moment de mettre sous presse, AVAX s’échangeait près de 6% de moins sur la journée, près de 16 $, le plus bas depuis le 20 janvier. La crypto-monnaie a connu une appréciation de 50% de sa valeur marchande cette année, selon les données de CoinDesk.

