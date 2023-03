Pourquoi le prix du Bitcoin est-il en baisse aujourd’hui ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est en baisse aujourd’hui alors que les marchés de la crypto-monnaie réagissent aux nouvelles retombées du FTX et que les traders du BTC ne parviennent pas à défendre un support déjà faible.

Graphique bougie 1 jour BTC/USD (Bitstamp). Source : TradingView

Bitcoin (BTC 22 390 $) a chuté de 5% en une seule heure du jour au lendemain du 3 mars, tombant à son plus bas niveau en plus de deux semaines, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

La plus grande crypto-monnaie a rejoint Ether (ETH 1 570 $) et d’autres altcoins majeurs dans une forte baisse alimentée principalement par des inquiétudes concernant la banque Silvergate.

Les analystes continuent de voir comment le mouvement se déroulera après que BTC/USD ait conservé 22 000 $ comme support. Certains appellent au calme, tandis que d’autres pensent que Bitcoin est toujours dû à un retracement plus profond.

Cointelegraph examine trois facteurs majeurs qui dictent actuellement les tendances du marché de la cryptomonnaie.

Silvergate fait écho aux conséquences de FTX

Le principal sujet de discussion – et cause de douleur pour les traders Bitcoin – se présente sous la forme de la banque Silvergate.

Officiellement partenaire bancaire de bon nombre des noms les plus connus de l’industrie de la cryptomonnaie, ceux-ci ont commencé à réduire ou à abandonner leurs partenariats avec Silvergate au milieu de la possibilité qu’il soit « moins que bien capitalisé ».

Ces mots sont venus de la banque elle-même, qui, dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis cette semaine, a retardé son rapport annuel 10-K.

À la suite de cette décision, la bourse américaine Coinbase a annoncé qu’elle avait cessé d’utiliser Silvergate, et Crypto.com a ensuite emboîté le pas.

Le géant de Stablecoin Circle a par la suite déclaré qu’il était « sensible aux inquiétudes autour de Silvergate » et qu’il était « en train de dénouer certains services avec eux ».

L’épisode marque le dernier épisode de la débâcle de longue date qui a commencé avec la faillite de l’échange FTX, auquel de nombreuses entreprises de cryptomonnaie étaient fortement exposées.

Les actions de la société mère Silvergate Silvergate Capital (SI) ayant chuté de près de 60 % à des niveaux historiquement bas, Bitcoin a néanmoins réussi à éviter des dommages importants, ont noté les commentateurs.

« La chute de Silvergate et la perte de leurs opérations bancaires n’ont pas d’impact sur Bitcoin », a réagi Samson Mow, PDG du fournisseur de technologie crypto Blockstream, sur Twitter.

L’effondrement de la banque fiduciaire pour les échanges signifiera simplement que l’achat/le commerce passera au P2P. Tout comme en Chine. Il existe toujours un écosystème de trading P2P robuste avec des échanges disparus.

Un autre article a fait valoir que « ce qui arrive à Silvergate maintenant peut arriver à n’importe quelle banque ».

« Soyez votre propre banque », a ajouté Mow.

Le prix BTC manquait déjà de support

Pour certains commerçants, la jambe vers le bas pour Bitcoin était déjà une question de temps.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, l’action des prix BTC a passé des semaines à essayer et à échouer à surmonter la résistance au-dessus de 25 000 $, ce qui a entraîné son mois le plus stagnant jamais enregistré.

La liquidité des baleines sur les bourses contribuant également sans doute au manque de mouvements de prix organiques, une baisse n’a pas été une surprise.

« Il y a notre baisse du support ltf comme prévu – maintenant les traders doivent prendre position ici », a écrit le commerçant populaire Credible Crypto dans une mise à jour.

S’ils échouent, mon objectif de baisse sera atteint le plus tôt possible.

Un tableau ci-joint montrait que cet objectif se situait autour de la barre des 20 000 $ – un niveau psychologique clé initialement récupéré comme support en janvier.

Graphique annoté BTC/USD. Source : Crypto crédible / Twitter

L’appel de marge « fume » les crypto longs

Pendant ce temps, la ressource commerciale Skew a observé une transaction en particulier qui, selon elle, a causé la majorité de la forte baisse des plus bas de plusieurs semaines sur BTC / USD.

En relation: 3 obstacles au prix du BTC Les traders Bitcoin ne parviennent pas à franchir en 2023

« BTC eh bien, pas de forte compression mais une forte cascade de marges ici », a-t-il révélé.

Ce qui a conduit à ce mouvement est une grande vente au comptant de binance directement dans une zone de longs empilés. Appel de marge.

Graphique annoté BTC/USD. Source : Skew/Twitter

Pour mesurer à quel point la majorité des commerçants n’étaient pas préparés à un recul, les longues liquidations ont atteint des sommets sur plusieurs mois le 3 mars.

Selon les données de Coinglass, les longues liquidations de BTC totalisaient à elles seules 72,9 millions de dollars au moment de la rédaction. Les liquidations inter-crypto s’élevaient à 205 millions de dollars.

Tableau des liquidations BTC. Source : Coinglass

« Les longs Bybit ont été absolument fumés, probablement un fond à court terme ici », a répondu le commentateur macro Tedtalksmacro.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :