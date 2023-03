Prédiction hebdomadaires Bitcoin : Quelle est la prochaine étape pour BTC après des liquidations d’une valeur de 65 millions de dollars ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin semble maintenir son discours haussier malgré la récente vente de 6,5 %.

La baisse soudaine a poussé 65 millions de dollars de positions longues et courtes à être liquidées.

Les perspectives haussières pourraient disparaître si BTC transformait le niveau de support de 21 626 $ en une barrière de résistance.

Le prix du Bitcoin (BTC) se rapproche de la limite inférieure de sa structure haussière après la vente massive du marché de jeudi. Cette décision a également provoqué la prise au dépourvu de nombreux commerçants d’altcoins, entraînant des liquidations de 65 millions de dollars. Quoi qu’il en soit, c’est le moment pour les investisseurs de faire preuve de prudence alors que BTC se démène pour trouver sa place.

Le prix du Bitcoin joue le jeu silencieux

Le prix du bitcoin a établi cinq hauts et deux bas plus élevés dans sa quête de marquage et de dépassement du niveau psychologique de 25 000 $. La connexion des lignes de tendance à travers ces points de basculement révèle un canal parallèle ascendant.

La baisse de jeudi a fait que le prix du Bitcoin a traversé les 200 moyennes mobiles simples et exponentielles (SMA, EMA) sur quatre heures et rebondit actuellement sur la ligne de cassure de l’indicateur d’inversion de moment (MRI) à 22 258 $.

Cette ligne de cassure est essentielle pour déterminer le prochain mouvement pour le prix du Bitcoin.

D’un point de vue technique, une ventilation du niveau de support de 21 265 $ créera un plus bas. Une telle évolution déclenchera non seulement un afflux de pressions à la vente de la part d’investisseurs écartés, mais elle invalidera également les perspectives haussières.

La pression de vente combinée éclatera très probablement à travers l’EMA de 200 jours à 21 175 $ et marquera le SMA de 200 jours à 19 724 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Un détail intéressant sur les niveaux susmentionnés est qu’ils coïncident avec les écarts formés dans l’action des prix Bitcoin observée dans le Chicago Mercantile Exchange (CME). CME n’autorise le trading BTC que les jours de semaine, de sorte que le graphique présente des écarts le week-end. Les experts en graphiques ont constaté que les lacunes sont presque toujours comblées. Cela suggère qu’une plus grande chance que le prix du BTC tombe au niveau de l’écart CME et le comble.

Si le prix du Bitcoin devait briser sa structure haussière actuelle et transformer le niveau de support de 21 625 $ en une barrière de résistance, la prochaine zone importante serait l’écart CME immédiat, s’étendant de 19 995 $ à 20 460 $, coïncidant avec le SMA de 200 jours.

Graphique CME 1 jour BTC

Une rupture de corrélation avec la bourse ?

Dans une certaine mesure, le prix du Bitcoin est corrélé au marché boursier, car les deux sont impactés par le coût de l’argent et la valeur du dollar américain, qui sont tous deux liés aux politiques adoptées par la Réserve fédérale.

Lorsqu’il y a une déconnexion entre les cours des actions et BTC, comme cela s’est produit lors de la récente vente de BTC, c’est donc l’exception à la règle.

Le graphique ci-dessous montre que le récent déclin de BTC était un événement isolé. BTC et ETH ont fortement baissé tandis que le S&P 500 a connu une légère hausse. Le prix de l’or, quant à lui, n’a pas été affecté.

Il est trop tôt pour déterminer si cette déconnexion est de courte durée ou si elle persistera à plus long terme.

Graphique BTC vs ETH vs Gold vs S&P500

Les commerçants devraient probablement adopter une philosophie « regarder avant de sauter » en ce qui concerne la baisse actuelle du prix du BTC, plutôt que de simplement sauter dans le train.

Après un mouvement soudain comme celui-ci, le marché a besoin de temps pour se consolider avant de révéler sa prochaine main. D’ici là, les investisseurs doivent rester prudents.

Si le niveau de support de 21 625 $ ou la structure haussière se maintient et que les acheteurs mis à l’écart viennent à la rescousse de Bitcoin, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du BTC tente une reprise. Dans un tel cas, les 23 747 $ seront un niveau difficile à surmonter.

Réussir à le faire ouvrirait la voie à la collecte de liquidités côté acheteur se situant au-dessus des sommets égaux formés à 25 211 $. Un retournement de ce niveau sur une période hebdomadaire invalidera les perspectives baissières et déclenchera potentiellement une montée au niveau psychologique de 30 000 $.

