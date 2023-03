Les longues liquidations de Bitcoin ont atteint leur plus haut niveau depuis août | Cryptomonnaie

La chute de Bitcoin (BTC) tôt vendredi, déclenchée par des inquiétudes concernant la banque crypto-friendly Silvergate (SI), a secoué l’effet de levier haussier du marché à terme.

Les échanges ont liquidé des longs ou des contrats à terme haussiers sur le bitcoin d’une valeur de plus de 62 millions de dollars pendant les heures asiatiques, le montant le plus élevé depuis août, selon les données de Glassnode. Des liquidations courtes d’une valeur d’un peu plus de 500 000 $ ont également été observées.

La liquidation se produit lorsque le marché évolue contre le pari haussier/baissier d’un trader, le laissant avec des fonds insuffisants pour maintenir le commerce à effet de levier ouvert.

La prédominance des longues liquidations montre que l’effet de levier était biaisé du côté haussier, ce qui indique que la plupart des traders étaient positionnés pour une hausse des prix.

Bitcoin, la principale crypto-monnaie en valeur marchande, a chuté de plus de 5% à 22 000 dollars, atteignant le plus bas depuis le 14 février, selon les données de CoinDesk.

Les actions de Silvergate ont chuté de 50% jeudi après que le prêteur respectueux de la cryptomonnaie a déclaré qu’il évaluait « sa capacité à poursuivre son activité » et a retardé le dépôt de son rapport annuel auprès de la Securities and Exchange Commission.

La réaction tardive de Bitcoin aux nouvelles de Silverage découlait peut-être de la crainte que la crise de la banque connue pour faciliter les transferts de fonds entre les bourses et les autres acteurs du marché puisse aggraver la crise de liquidité sur le marché de la cryptomonnaie.

La plupart des échanges ont annoncé jeudi une suspension des activités liées à Silvergate.

Les longues liquidations de Bitcoin augmentent à mesure que les prix baissent. (Glassnode)

