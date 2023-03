Prédiction des prix de Chiliz : la diminution du volume de CHZ laisse une trace d’optimisme | Cryptomonnaie

Le prix Chiliz s’est négocié pendant six semaines dans la zone médiane de 0,130 $.

CHZ pourrait se préparer pour un nouveau test du sommet du mois dernier à 0,178 $.

L’invalidation des perspectives haussières découlerait d’une étiquette de point d’oscillation de 0,017 $.

Le prix du Chiliz a passé plusieurs semaines à se consolider à près de 0,13 $ après un afflux massif de pressions d’achat en janvier. Les techniques suggèrent que les traders ont encore une chance de marquer des cibles plus élevées.

Chillz Prix construit une cause

Le prix Chiliz continue de se consolider tout en montrant des gestes optimistes. Lors de l’analyse de l’indicateur de volume, une tendance claire à la diminution a été observée au cours des six dernières semaines. La réduction des transactions intervient après l’afflux massif d’une semaine de négociation de 1,26 milliard de dollars lorsque CHZ a augmenté de 26 % entre le 9 janvier et le 14 janvier.

Le prix Chiliz est actuellement vendu aux enchères à 0,134 $. La réduction du volume en cours de production peut laisser entendre que les haussiers de l’argent intelligent conservent leurs positions longues initiales tout en utilisant les six dernières semaines pour faire la moyenne du coût en dollars d’une deuxième position. Un outil de retracement de Fibonacci entourant les plus bas et les plus hauts de l’année à 0,090 $ et 0,170 $, respectivement, montre la fourchette de négociation actuelle comme un retracement de 50 %, un territoire idéal où les corrections de tendance à la baisse trouvent un plancher.

En combinant ces facteurs, le prix CHZ a de bonnes chances de continuer vers le nord. Une zone cible conservatrice serait un nouveau test du plus haut de février à 0,178 $, créant un potentiel d’augmentation de 33 % par rapport à la valeur marchande actuelle de Chiliz.

Graphique 1 semaine CHZ/USDT

Néanmoins, les traders doivent se rappeler que la consolidation pourrait s’étendre à la baisse et combler les vides dans la zone Golden Pocket 61,8 FIbonacci près de 0,123 $. Par conséquent, une violation du niveau de 0,117 $ serait nécessaire pour annuler le potentiel haussier, car cela invaliderait la structure de vague impulsive pour CHZ établie le 1er janvier. Si la violation se produit, les traders peuvent s’attendre à une baisse ciblant le plus bas depuis le début de l’année à 0,098 $, ce qui entraînerait dans une baisse de 26% par rapport au prix Chiliz actuel aujourd’hui.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :