Le législateur américain à l’origine de la législation sur l’exploitation de la cryptomonnaie exhorte Zuck à ne pas proposer de métaverse aux adolescents | Cryptomonnaie

Une lettre de deux sénateurs américains a cité des informations selon lesquelles Instagram serait à l’origine de nombreux adolescents ayant des pensées suicidaires et l’incapacité de Meta à arrêter les publicités nuisibles destinées aux jeunes adultes.

Deux sénateurs américains ont écrit une lettre demandant au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, d’arrêter un plan visant à permettre aux jeunes adultes d’accéder à la plateforme métaverse de l’entreprise, Horizon Worlds.

Dans une lettre du 1er mars, les sénateurs Edward Markey et Richard Blumenthal ont déclaré que le plan annoncé par Meta d' »inviter les jeunes utilisateurs dans un espace numérique en proie à des dommages potentiels » ne devrait pas être mis en œuvre si la stratégie était motivée par le profit. Selon les deux législateurs, permettre aux adolescents de 13 à 17 ans d’accéder à l’environnement virtuel présentait de « risques sérieux », citant des problèmes de confidentialité, de fatigue oculaire et d’intimidation en ligne.

« Le plan de Meta visant à cibler les jeunes avec des offres dans le métaverse est particulièrement préoccupant à la lumière de vos échecs constants pour protéger les jeunes utilisateurs », ont déclaré Markey et Blumenthal à Zuckerberg. « Avec des antécédents documentés d’échec dans la protection des enfants et des adolescents, Meta a perdu la confiance des parents, des pédiatres, des décideurs et du public. »

Les deux sénateurs ont cité des informations selon lesquelles Instagram serait à l’origine de nombreux adolescents ayant des pensées suicidaires, ainsi que l’incapacité de l’entreprise à arrêter les publicités pour du « contenu sur le tabac, l’alcool et les troubles de l’alimentation » ciblant les jeunes adultes :

«Alors que nos électeurs sont de plus en plus préoccupés par les effets des plateformes en ligne et des applications de médias sociaux sur le bien-être des adolescents, vos plans pour attirer de manière imminente ces jeunes dans un domaine virtuel sous-exploré et potentiellement dangereux avec des conséquences pour leur santé physique et mentale est inacceptable.

Markey, un sénateur junior représentant le Massachusetts, a déjà signé une législation ciblant l’impact environnemental de l’extraction de crypto et a appelé les sociétés minières à répondre aux questions concernant la collecte de données. Blumenthal était à l’origine d’un projet de loi lors de la dernière session du Congrès américain visant à autoriser les applications tierces et les magasins d’applications sur les appareils lancés par les grandes entreprises technologiques.

