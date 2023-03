Les investisseurs de Polygon (MATIC) et Solana (SOL) en bénéficieront-ils | Cryptomonnaie

Depuis le lancement de TMS Network (TMSN) ?

Lorsqu’une crypto-monnaie connaît une croissance, elle peut avoir un effet domino sur le reste de l’industrie. En fait, Polygon (MATIC) et Solana (SOL) connaissent actuellement ce phénomène alors que le jeton TMS Network (TMSN) entre dans sa deuxième étape de prévente.

Alors, quelle est la particularité de la prévente de TMS Network (TMS) qui pourrait avoir d’énormes implications pour Polygon (MATIC) et Solana (SOL) ? Lisez la suite pour découvrir le scoop.

Polygone (MATIC)

Polygon (MATIC) est un fournisseur de crypto qui se concentre sur l’autonomisation d’autres réseaux de blockchain pour se développer avec une évolutivité illimitée. L’évolutivité est un problème courant auquel les crypto-monnaies sont confrontées, car la demande croissante peut surcharger les réseaux, ce qui peut être un sérieux signal d’alarme pour les investisseurs. Polygon (MATIC) empêche que cela ne se produise, et bien que l’évolutivité ne soit pas trop glamour, c’est un élément vraiment essentiel de l’industrie de la cryptomonnaie.

TMS Network (TMSN) est spécialisé dans un domaine complètement différent de l’industrie de la cryptomonnaie, il est donc peu probable que leur prévente ait un impact négatif sur la valeur de Polygon (MATIC). En fait, TMS Network (TMSN) donnera lieu à de nombreuses nouvelles opportunités pour les fournisseurs de cryptomonnaie, de sorte que leur prévente pourrait en fait apporter de grandes affaires à Polygon (MATIC) alors que les jetons commencent à évoluer.

Solana (SOL)

Solana (SOL) est une crypto-monnaie qui se concentre sur un autre défi clé auquel l’industrie de la cryptomonnaie est confrontée : la durabilité et l’efficacité. Solana (SOL) utilise son propre protocole interne PoH (Proof of History), qui est basé sur le protocole PoS (Proof of Stake) économe en énergie de jetons tels que Ethereum (ETH). Cependant, contrairement aux protocoles PoS, PoH peut autoriser l’activité de la blockchain en temps réel, ce qui permet à Solana (SOL) de voir des taux de transaction allant jusqu’à 65 000 TPS !

Solana (SOL) n’est actuellement pas pris en charge par TMS Network (TMSN), mais si un tel partenariat se concrétise, cela pourrait avoir un impact très positif sur la valeur de Solana (SOL). Cependant, le réseau TMS (TMSN) dans son état actuel est peu susceptible d’avoir un effet énorme sur Solana (SOL). La plate-forme représente une nouvelle ère d’innovation tout comme Solana (SOL), donc la croissance pourrait être en attente, mais jusqu’à ce que la prévente soit terminée, Solana (SOL) devrait rester stable.

Réseau TMS (TMSN)

TMS Network (TMSN) est une plate-forme d’investissement décentralisée, conçue spécifiquement pour unifier la crypto, les CFD, les actions, le FX et d’autres actifs numériques en un seul point commercial. Les transactions sur la plateforme sont soumises à des frais très bas et à des vitesses extraordinairement rapides, et cela seul a permis à TMS Network (TMSN) de se démarquer des autres plateformes d’investissement. Cependant, c’est l’approche éducative de TMS Network (TMSN) qui l’a vraiment distingué des autres.

Les investisseurs du réseau TMS (TMSN) peuvent accéder à des ressources éducatives gratuites pour éclairer leurs stratégies d’investissement, complétées par un accès aux robots de trading IA, à l’analyse avancée de la blockchain et aux communautés de trading social. TMS Network (TMSN) a même promis aux investisseurs le droit de voter sur l’avenir de $TMSN et, combiné à son approche axée sur l’éducation, TMS Network (TMSN) établit une nouvelle norme pour les plateformes d’investissement à l’épreuve du temps.

Dernières pensées

Dans l’ensemble, TMS Network (TMSN) se prépare à être le plus grand acteur de 2023 en termes de plateformes d’investissement, et bien que cela ne soit pas directement lié aux services de Polygon (MATIC) et Solana (SOL), les investisseurs de ces derniers jetons pourraient toujours bénéficier du réseau TMS (TMSN). TMS Network (TMSN) représente une nouvelle ère dans l’innovation cryptomonnaie et, en tant que leaders de l’innovation, Polygon (MATIC) et Solana (SOL) pourraient connaître une croissance secondaire.

La première étape de la prévente de TMS Network (TMSN) s’est vendue rapidement, ce qui a entraîné sa valeur actuelle de 0,025 $, et la deuxième étape devrait connaître encore plus de succès. Alors, n’attendez pas pour faire vos recherches sur le réseau TMS (TMSN) – familiarisez-vous et investissez dans le jeton avant de devoir attendre la troisième vague de prévente !

