Prédiction des prix Cosmos : préparez-vous à un swing volatil | Cryptomonnaie

Le prix de Cosmos pourrait se préparer à une baisse vers 10,64 $, mais un signal de confirmation est nécessaire.

L’indice de force relative signale que le prix actuel pourrait être à son niveau final de support haussier.

Une cassure au-dessus du sommet hebdomadaire à 13,09 $ pourrait produire une autre remontée vers 15 $ à court terme.

Le prix Cosmos est dans la situation décisive. Les traders doivent se préparer à une hausse de la volatilité tout en utilisant les niveaux clés mentionnés ci-dessous.

Le prix Cosmos approche d’un mouvement

Le prix Cosmos affiche des signaux baissiers inévitablement préoccupants. Le 2 mars, le jeton de blockchain évolutif en est à sa deuxième semaine consécutive de pression à la baisse alors que le prix ATOM oscille au-dessus d’une ligne de tendance descendante. La baisse de 3 % de la semaine a également entraîné un changement de la structure du marché, car le plus bas de cette semaine à 12,11 $ est inférieur au plus bas précédent de 12,66 $ qui s’est produit le 14 février.

Le prix Cosmos est actuellement vendu aux enchères à 12,44 $. L’indice de force relative (RSI), un indicateur utilisé pour évaluer le potentiel cinétique d’une tendance, montre le prix ATOM dans une situation décisive alors que l’indicateur oscille exactement au niveau 40. Sur la base d’une analyse technique classique, tout ce qui est plus profond que les niveaux actuels suggérerait que les traders ont cédé, et le prix ATOM pourrait produire une baisse beaucoup plus prononcée.

Cette thèse propose que les traders attendent le premier mouvement baissier, puis entreprennent un repli. Le scénario idéal serait une rupture de la ligne de tendance descendante suivie d’un retracement à l’extérieur de la frontière pour entrer dans une position baissière. Si ce scénario se réalise, le prix COSMOS pourrait se préparer à une baisse ciblant le niveau de retracement de 61,8 % du rallye hivernal près de 10,64 $. Le scénario baissier crée un potentiel de baisse de 15 % par rapport à la valeur marchande actuelle de Cosmos.

Graphique ATOM/USDT sur 1 semaine

Au contraire, il est impératif pour les traders d’attendre le signal de confirmation car la ligne de tendance descendante pourrait fournir un support au prix ATOM et provoquer une reprise. La première preuve d’invalidation du potentiel de tendance baissière serait une rupture au-dessus du plus haut de cette semaine à 13,09 $.

Si les haussiers réussissent, le prix de Cosmos pourrait poursuivre le rallye hivernal et viser le sommet de février à 15,50 $, ce qui entraînerait une augmentation de 25 % par rapport à la valeur marchande actuelle de Cosmos.

