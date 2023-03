Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Smart Money Matadors | Cryptomonnaie

Les échanges de prix Bitcoin se situent dans la zone médiane de 23 000 $.

Le prix d’Ethereum réduit l’évolution des prix en escalier près de la zone de 1 660 $.

Le prix du XRP est en baisse de 3 % sur la journée mais maintient un support proche de 0,37 $.

La consolidation actuelle du marché de la crypto-monnaie amène les investisseurs à se demander s’il est temps de rejoindre les haussiers ou si l’action latérale des prix est une tactique d’argent intelligente pour attirer la liquidité.

Le prix du Bitcoin se consolide sur des terrains neutres

Le prix du bitcoin continue de se consolider près des limites supérieures du rallye hivernal nouvellement établi. Alors que de nombreux investisseurs espèrent un recul plus prononcé, la brève pause de la monnaie numérique peer-to-peer pourrait être la dernière étape avant la prochaine étape.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 23 352 $. L’indice de force relative (RSI) contredit l’idée que davantage de gains sont possibles car il continue de planer au-dessus de la ligne médiane. L’indicateur peut suggérer que les niveaux de prix actuels sont une bonne affaire après avoir augmenté de plus de 50 % en six semaines.

Les traders peuvent utiliser une méthode de trading buy-stop pour participer à la prochaine phase de tendance du marché. Une brèche au-dessus du sommet hebdomadaire actuel à 24 000 $ pourrait confirmer que le rallye hivernal devrait se poursuivre. Les prochains objectifs se situent entre 26 500 $ et les zones de liquidité de 27 000 $. Le scénario haussier entraînerait une augmentation de 16% du prix actuel de Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse haussière pourrait découler du creux du marché de la semaine dernière à 22 722 $. Une violation de la barrière pourrait déclencher une baisse ciblant le niveau de 20 000 $, entraînant une baisse de 14 % de la valeur marchande actuelle de BTC.

Le prix d’Ethereum montre des signaux d’escalier

Le prix Ethereum continue de trouver une résistance près de la zone de 1 700 $ ; cependant, le support continue d’arriver à des niveaux de prix plus élevés. Le 1er mars, le prix Ethereum est en baisse de près de 3 % sur la journée et teste à nouveau une ligne de tendance récemment franchie tout en planant au-dessus des moyennes mobiles simples (SMA) sur 8 jours et 21 jours.

Le prix Ethereum se négocie actuellement à 1 622 $. Semblable aux données techniques de la BTC, l’indice de force relative oscille également au-dessus de la ligne médiane après avoir trouvé un support crucial près des niveaux 40 lors de la baisse du 12 février vers la région de 1 500 $. Le 25 février, un niveau de support plus élevé a été établi à près de 1 587 $, et le jeton de contrat intelligent décentralisé a depuis produit une augmentation des prix.

Compte tenu de ces facteurs, une poursuite du rallye hivernal, qui a fait grimper l’ETH de 36% depuis le 1er janvier, a de bonnes chances de se produire. Le prochain niveau clé que les haussiers doivent viser est la zone de liquidité de 2 100 $, ce qui entraîne une augmentation de 30 % de la valeur marchande.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Comme la tendance haussière reste très élevée, les traders doivent se rappeler de pratiquer une saine gestion des risques. Une rupture en dessous de la zone de support précédente à 1 587 dollars modifierait la structure du marché des niveaux de support ascendants et ferait place à une baisse plus prononcée, ciblant des niveaux de liquidité aussi bas que 1 250 dollars. Le scénario baissier créerait le potentiel d’une baisse de 24% par rapport au prix actuel d’Ethereum aujourd’hui.

Le prix XRP est sur le point

Le prix du XRP connaît une baisse, les baissiers ayant induit une baisse de 3 % depuis la cloche d’ouverture de la session de New York. Pourtant, l’influence baissière n’a pas été suffisante pour toute la structure du marché, car le prix Ripple montre des plus bas plus élevés produits cette semaine près de la zone de 0,37 $.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,375 $. Un nombre de vagues d’Elliott entourant le rallye hivernal a une structure de vagues impulsive avec un point d’invalidation à la vague 1 à 0,3549 $. Pour cette raison, à moins qu’un creux inférieur ne soit produit, la structure du marché a toujours un sentiment global haussier, avec XRP en bonne voie pour cibler les niveaux de liquidité non étiquetés proches de 0,44 $. Le scénario haussier entraînerait une augmentation de 19 % par rapport au prix actuel de Ripple.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la tendance haussière globale se produirait avec une rupture du niveau de 0,3549 $; cependant, les premières preuves suggérant qu’une baisse était en cours seraient la perte du plus bas de cette semaine à 0,3708 $. Une pause ouvrirait la possibilité d’une correction aussi faible que 0,30 $, entraînant une baisse de 19 % par rapport à la valeur marchande actuelle du XRP.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :