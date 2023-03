Prédiction des prix de Chainlink: mars pourrait être le moment où les traders LINK déclenchent un effondrement de 28% à leur sortie | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink clôture février avec un gain marginal de seulement 6%.

LINK voit un support à proximité et a des traders désespérés pour un rebond.

Si le support s’avérait faible, le rendement depuis le début de l’année pourrait devenir négatif en mars.

Le prix de Chainlink (LINK) est en détresse car un support vital est nécessaire pour ajouter de l’argent frais à son rallye. D’autre part, même le plus petit glissement en dessous du support crucial à 7 $ pourrait être le présage que la valeur depuis le début de l’année (YTD) pour LINK devrait devenir négative pour 2023. Cela indiquerait que le début de 2023 était juste un rebond de chat mort.

Les traders Chainlink pourraient voir leurs efforts effacés

Le prix Chainlink est menacé de prouver que la tendance baissière de 2022 est toujours en mouvement et que l’hiver crypto est loin d’être terminé. Avant de commencer à parler de ce scénario catastrophique possible, il y a encore un élément qui se tient actuellement entre cet effondrement catalytique ou une simple correction. Cet élément est de 5 $ et pourrait être testé en mars si le support de 7 $ casse bientôt.

LINK est donc dans une situation précaire car une baisse de 27% risque de se produire et de remettre la valeur YTD à zéro. Attendez-vous à ce que le moral des traders soit brisé, et 5 $ pourraient subir une pression supplémentaire. Si 5 $ venaient à baisser plus tard en mars ou en avril, il serait difficile de dire où cette vente s’arrête avec 4 $ comme meilleure estimation.

Graphique hebdomadaire LINK/USD

Heureusement pour les traders, cette poignée de 7 $ porte à la fois les moyennes mobiles simples (SMA) sur 55 jours et sur 200 jours comme mesures de support. Certes, le SMA de 200 jours est important et pourrait être essentiel pour soutenir l’action des prix. Une fois le rallye de reprise pour 2023 confirmé, attendez-vous à ce que les traders ciblent 12 $ d’ici cet été et génèrent un gain de 65 % pour le premier semestre de cette année.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :