Les dons de crypto amplifient la vitesse et la portée mondiale pendant la crise | Cryptomonnaie

Depuis que des tremblements de terre dévastateurs ont frappé certaines parties de la Turquie et de la Syrie en février, la société d’analyse de blockchain Chainalysis estime qu’environ 5,9 millions de dollars de dons cryptomonnaies ont été faits pour soutenir les efforts de secours dans la région.

La campagne d’aide humanitaire contre les tremblements de terre du ministère turc de l’Intérieur, le Croissant-Rouge turc, Save the Children et Project Hope ont tous reçu des dons basés sur la crypto-monnaie. Par ailleurs, plusieurs échanges de crypto-monnaie, dont Binance, Bitfinex, OKX et KuCoin, ont fait don de plus de 9 millions de dollars pour soutenir les victimes dans la région.

Cointelegraph a contacté Chainalysis pour déballer la méthodologie utilisée pour surveiller les dons basés sur la cryptomonnaie soutenant les efforts de secours en cas de catastrophe en Turquie et en Syrie.

Le directeur de recherche de Chainalysis, Kim Grauer, a déclaré que la société utilise une combinaison d’intelligence humaine, rassemblée par ses experts, et d’heuristiques propriétaires pour identifier et surveiller les flux vers les services de crypto-monnaie. Cela inclut les organisations acceptant des dons et les escroqueries qui ont cherché à détourner les dons de sympathisants involontaires.

Grauer estime que la rapidité des transactions et la nature mondiale des transactions de crypto-monnaie s’avèrent être des moyens importants de fournir un support monétaire rapide en temps de crise :

La crypto-monnaie est transfrontalière, instantanée et liquide, ce qui en fait une technologie idéale pour collecter des fonds et les acheminer là où ils sont le plus rapidement nécessaires.

Grauer souligne également la capacité de surveiller avec précision les données de la blockchain comme un autre argument fort en faveur de l’utilité des crypto-monnaies pour faciliter les dons et le support après les catastrophes et les urgences majeures :

La transparence des blockchains est un avantage unique pour la crypto-monnaie, offrant des opportunités aux organisations d’aide pour suivre les dons et aux forces de l’ordre pour identifier et tracer les stratagèmes illégitimes tentant de capitaliser en temps de crise.

Antonia Roupell, responsable des opérations Web3 chez Save the Children, a déclaré à Cointelegraph que l’organisation avait d’abord accepté Bitcoin (23 355 $ BTC) comme méthode de don en réponse au typhon Haiyan, qui a ravagé les Philippines en 2013. À partir de 2020, l’organisme de bienfaisance a collecté 7,4 millions de dollars. dans les dons de crypto-monnaie.

Cela s’est poursuivi pendant le travail de secours de l’organisation après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Roupell met en évidence de nombreux avantages des dons cryptomonnaies par rapport aux dons fiduciaires.

La grande majorité de nos donateurs crypto sont des donateurs pour la première fois à Save the Children, donc la crypto nous a permis d’accéder à une nouvelle base de supporters croissante.

La fonctionnalité de la blockchain alimente également les dons récurrents, selon Roupell. En 2021, Save the Children a reçu un certain nombre de dons Ethereum provenant de ventes de jetons non fongibles (NFT), dont certains ont codé de futurs dons grâce à la fonctionnalité de contrat intelligent de NFT spécifiques.

Roupell souligne également les avantages fiscaux aux États-Unis pour le don de crypto-monnaie à une association caritative, ce qui a entraîné une augmentation des dons à la fin de l’exercice. Elle note également que les dons cryptomonnaies sont, en moyenne, nettement plus élevés que les dons fiduciaires.

Tout en soulignant les points positifs, Roupell a déclaré qu’un inconvénient était l’anonymat de la plupart des donateurs de crypto-monnaie, ce qui exclut la possibilité de remercier les bienfaiteurs pour leurs contributions.

Roupell pense que les solutions basées sur la blockchain ont une grande valeur pour faciliter et soutenir les efforts d’aide dans le monde entier, et que les organisations humanitaires auront un rôle de plus en plus clé à jouer dans l’intégration et la mise à l’échelle de l’accès au niveau local :

La crypto-monnaie est un excellent véhicule de don, mais la technologie sous-jacente, l’argent électronique peer-to-peer, est vraiment révolutionnaire pour l’inclusion économique.

L’organisme de bienfaisance prend en charge une variété de crypto-monnaies acceptées par la plate-forme de don de crypto, The Giving Block. Roupell a déclaré que l’organisation « n’approuve, ne promeut ni ne porte de jugement » sur des jetons spécifiques. Il accepte également les monnaies fiduciaires et les actions mondiales, avec pour priorité de collecter des fonds urgents pour soutenir les réponses humanitaires mondiales.

