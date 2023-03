Trois banques japonaises lancent une expérience de stablecoin | Cryptomonnaie

Selon un communiqué de presse jeudi, trois banques japonaises vont expérimenter les paiements en pièces stables alors qu’elles s’efforcent de mettre en place un système conforme aux exigences légales.

Tokyo Kiraboshi Financial Group, Minna no Bank et The Shikoku Bank utiliseront un système développé par GU Technologies, une société d’infrastructure Web3, sur la Japan Open Chain, une blockchain publique entièrement compatible avec Ethereum et conforme à la loi japonaise.

« Nous allons mener une expérience pour confirmer que chaque banque peut émettre son propre stablecoin qui peut être utilisé dans les portefeuilles Ethereum tels que MetaMask tout en respectant la loi sur les services de paiement », ont déclaré les sociétés.

Le Japon s’oriente vers l’autorisation des stablecoins. Suite à l’effondrement de l’émetteur algorithmique de pièces stables de plusieurs milliards de dollars Terra en 2022, le Parlement a adopté un ensemble de règles spécifiques aux pièces stables axées sur la protection des investisseurs. Le gouvernement prévoit également d’autoriser la cotation des pièces stables émises à l’extérieur du pays sur les bourses locales. De plus, de nouvelles règles qui seront mises en œuvre en juin permettront aux bourses japonaises de demander une licence spéciale pour échanger des stablecoins.

La preuve de concept pour l’émission de pièces stables « adossées à des actifs » par le biais d’expériences de démonstration impliquant des gouvernements locaux et des entreprises privées a déjà commencé, selon l’annonce.

