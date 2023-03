Le marché de la cryptomonnaie essaie d’être négatif | Cryptomonnaie

Image du marché

La capitalisation boursière des crypto-monnaies a chuté de 1,2 % du jour au lendemain pour atteindre 1,07 billion de dollars. Ce niveau est au centre des attentions depuis dimanche, témoignant de la consolidation des atouts du participant. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies est de retour dans les années 50. Depuis janvier, les périodes de cupidité alternent avec un sentiment neutre, pas de peur.

Bitcoin continue de trouver un support alors qu’il tombe à 23 000, un résultat impressionnant dans un contexte de baisse des marchés et d’un dollar plus fort. La première crypto-monnaie reste pratiquement inchangée, combattant efficacement les vents contraires qui ont fait reculer le Nasdaq100 il y a cinq semaines.

Les niveaux de signal significatifs en baisse pour Bitcoin semblent être d’environ 22,7 000 $, où la moyenne mobile sur 50 jours et les creux locaux de la fin de la semaine dernière sont concentrés. Si ce support ne tient pas, le prochain arrêt majeur n’est pas attendu avant 21 500 $, annulant l’élan haussier de février.

Ethereum est pris en sandwich entre la résistance de la moyenne sur 50 semaines (près de 1690 $) et la moyenne sur 50 jours (près de 1600 $). Une victoire baissière dans cette bataille locale pourrait déclencher un recul rapide à 1 400 $.

Contexte de l’actualité

La France est sur le point de durcir les règles d’octroi de licences aux sociétés de crypto-monnaie. La chambre basse du parlement du pays a approuvé un ensemble de nouvelles réglementations pour l’octroi de licences et l’enregistrement des sociétés de crypto-monnaie. Si le projet de loi est adopté, les modifications entreront en vigueur à partir de juillet 2023.

Les principaux émetteurs de pièces stables, réunis au sein du groupe Stablecoin Standard, ont annoncé des travaux visant à créer un ensemble commun de normes visant à accroître la confiance des consommateurs dans les actifs numériques.

Le jeton GMM du projet de blockchain Gamium a bondi de 650 % après l’annonce d’un partenariat avec Meta et Telefonica dans le cadre de l’initiative du programme d’activation Metaverse. Le programme conjoint entre les géants vise à autonomiser et à faire évoluer les startups dans l’espace Metaverse et Web3.

