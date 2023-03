Ethereum envisage une correction de 25% en mars, mais les prix haussiers des ETH ont une doublure argentée | Cryptomonnaie

Le prix du jeton natif d’Ethereum, Ether (1 646 ETH $), montre un conflit croissant entre les commerçants sur la direction du marché pour mars. Cette incertitude a entraîné la consolidation du prix des ETH dans une fourchette latérale étroite entre 1 600 $ et 1 700 $ depuis le 15 février.

L’incertitude découle de la mise à niveau tant attendue d’Ethereum à Shanghai en mars.

Plusieurs analystes prédisent que la mise à niveau, qui permettra aux jalonneurs de retirer leurs jetons acquis du contrat intelligent de preuve de participation (PoS) d’Ethereum, déclenchera un événement de vente à court terme.

Le contrat intelligent Ethereum PoS a attiré plus de 17,4 millions d’ETH (~ 28,35 milliards de dollars au taux de change actuel) depuis son introduction en décembre 2020, par Etherscan.

De plus, Ether a du mal à dépasser la plage de résistance technique. Le jeton Ethereum a tenté de retourner la zone de 1 650 à 1 700 $ pour prendre en charge plusieurs fois depuis août 2022, comme le montre la barre rouge dans le graphique ci-dessous.

Tableau des prix quotidiens ETH / USD. Source : TradingView

Fait intéressant, chaque tentative d’évasion ratée a entraîné un fort recul vers une ligne de support commune – une ligne de tendance ascendante de plusieurs mois (noire).

Par conséquent, si l’histoire est une indication, la prochaine correction d’ETH pourrait potentiellement amener son prix à près de 1 250 $, en baisse de 25 % par rapport aux niveaux actuels. À l’inverse, une cassure au-dessus de 1 650 à 1 700 dollars positionne l’ETH dans la fourchette de 1 925 à 2 000 dollars (violet) comme son prochain objectif de hausse.

Du point de vue de la chaîne, un effondrement prolongé du prix de l’Ether semble moins probable.

Notamment, il y a eu une baisse massive des approvisionnements en ETH sur les bourses depuis septembre 2022 – passant d’environ 30% à 11%. Théoriquement, cela réduit la pression de vente immédiate lorsque les capitaux se déplacent vers la touche.

« La tendance de la cryptomonnaie, en particulier depuis septembre, a rapidement évolué vers l’auto-garde », a noté Santiment, ajoutant :

Par ailleurs, la société d’analyse de données CryptoQuant est parvenue à une conclusion similaire sur les ventes potentielles d’Ether à l’avenir, principalement à la suite du hard fork de Shanghai.

CryptoQuant note que 60% de l’offre d’ETH jalonnée – environ 10,3 millions d’ETH – est actuellement à perte. Pendant ce temps, Lido DAO, le plus grand fournisseur de jalonnement d’Ethereum, détient 30 % de tous les ETH jalonnés avec une perte moyenne de 1 000 $, soit 24 %.

« Généralement, la pression de vente survient lorsque les participants réalisent des bénéfices extrêmes, ce qui n’est pas le cas pour les ETH jalonnés actuellement », a écrit CryptoQuant :

De plus, l’ETH jalonné le plus rentable a été jalonné il y a moins d’un an et n’a pas connu d’événements de prise de bénéfices importants dans le passé.