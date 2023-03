Le prix du Shiba Inu reprendra-t-il sa tendance haussière avec la première mondiale de WAGMI Temple Hub ? | Cryptomonnaie

Le WAGMI Temple Hub du métaverse Shiba Inu ouvrira ses portes pour sa première mondiale à Austin, au Texas.

Shiba Inu est l’un des XR Experience Spotlights du festival multimédia interactif SXSW.

SHIB se négocie latéralement après une tendance haussière à court terme et a enregistré des pertes de 8,3 % pour les détenteurs depuis le 23 février.

L’équipe de Shiba Inu est sur le point d’ouvrir son hub métavers, le temple WAGMI, pour une première mondiale lors d’un festival de médias interactifs SXSW à Austin, au Texas. SHIB Army, la communauté des détenteurs de SHIB anticipe un changement de sentiment haussier en réponse à la première. Le jeton Dogecoin-killer se négocie actuellement latéralement après une tendance haussière à court terme.

Shiba Inu se prépare pour la première mondiale du temple WAGMI au Texas

Shiba Inu, la deuxième plus grande pièce de mème par capitalisation boursière, prépare l’une de ses destinations métavers pour une première mondiale. Le WAGMI Temple Hub est un emplacement du métaverse SHIB qui sera ouvert aux participants de SXSW, le festival des médias interactifs à Austin, au Texas.

L’équipe SHIB est l’une des XR Experience Spotlights du festival.

Le festival propose de la musique, des vidéos et des médias interactifs dans ses expositions, invitant les participants à interagir avec des éléments de l’expérience comme le temple de SHIB Metaverse. La communauté des détenteurs de Shiba Inu, SHIB Army, est enthousiasmée par le dévoilement potentiel d’un site métaverse lors du festival.

Le temple WAGMI est le premier des 11 hubs du métaverse SHIB et porte le nom du cri de ralliement cryptomonnaie « We’re All Going to Make It ». WAGMI offrira aux participants un royaume de méditation, de beauté naturelle et de spiritualité dans le métaverse, les emmenant à travers l’histoire de SHIB et la découverte du jeton et ses racines décentralisées.

Qu’est-ce que cela indique pour le prix du Shiba Inu ?

La première mondiale du premier des 11 hubs du métaverse SHIB devrait généralement avoir une influence haussière sur le sentiment des détenteurs de jetons Shiba Inu. SHIB se négocie actuellement latéralement après une tendance haussière à court terme.

En présence d’un catalyseur haussier, SHIB pourrait récupérer ses pertes et reprendre sa tendance haussière entamée en janvier 2023.

