Top Altcoins du jour: les jetons DeFi Uniswap, Maker et Fantom mènent le rallye du marché de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin n’a pas beaucoup changé mercredi, la crypto-monnaie continuant de se négocier autour de 23 500 dollars.

Maker est devenu l’une des pièces les plus performantes le 1er mars, l’altcoin ayant grimpé de plus de 17 %.

Uniswap et Fantom ont suivi l’exemple, les jetons DeFi augmentant respectivement de 6% et 10%.

Mercredi, le marché de la crypto a noté des sentiments mitigés, les altcoins prenant en charge le rallye tandis que les plus grandes crypto-monnaies se tenaient proches de leur prix d’ouverture. Il est intéressant de noter que les jetons Decentralized Finance (DeFi) tels que Uniswap, Maker et Fantom ont surpassé les autres altcoins.

Le prix du fabricant construit une croissance solide

Le prix du fabricant a noté une augmentation de 17,05 % de la valeur au cours des dernières 24 heures, la crypto-monnaie ayant grimpé en flèche pour s’échanger à 924,08 $. La hausse soudaine des prix a rapproché l’altcoin de la résistance critique à 1107,44 $.

Cependant, pour le franchir, MKR devrait établir un plancher de support à 809,83 $ en rebondissant dessus en cas de baisse des prix. Cela donnerait à l’altcoin le coup de pouce dont il a besoin pour se rallier de 37%.

Graphique MKR/USD sur 1 jour

Mais si le prix Maker baisse davantage et perd le niveau de support à 700,55 $, il finira par tester le support critique à 590,25 $. Un chandelier quotidien proche en dessous de ce niveau invaliderait la thèse haussière, marquant un crash de 38% pour MKR.

Le prix Fantom chante des notes aiguës

Le prix de Fantom a suivi l’exemple de Maker pour augmenter de près de 10 % alors que la crypto-monnaie s’échangeait à 0,46 $. FTM était l’une des crypto-monnaies les plus performantes, car au cours du premier mois, l’altcoin a bondi de plus de 216 % avant de se corriger de 32,25 %.

La hausse de 9,6 % aujourd’hui a rajeuni les attentes haussières, les traders espérant une reprise de la résistance critique à 0,63 $. Dépasser ce niveau donnerait à FTM la possibilité d’augmenter encore et d’atteindre le sommet de neuf mois de 0,86 $.

Graphique FTM/USD sur 1 jour

Néanmoins, cette hausse demanderait une augmentation de 85% de la valeur, ce qui indique que les chances de corrections augmentent également si la violation échoue. Si le prix tombait en dessous de la valeur actuelle, FTM finirait par tester le niveau de support immédiat à 0,38 $. Perdre ce niveau pousserait le prix Fantom à 0,29 $ et invaliderait également la thèse haussière en même temps.

Le prix Uniswap n’a pas déçu

Le prix Uniswap a observé un bon mercredi alors que le jeton DeFi a augmenté de près de 6 % pour s’échanger à 6,82 $. Même si la hausse a été importante, elle n’a pas fait grand-chose pour mettre fin à la consolidation dans laquelle UNI est coincée depuis un mois et demi.

L’altcoin continue de tester la résistance critique et le support critique à 7,38 $ et 6,05 $, respectivement. Si ce rallye pousse les haussiers à maintenir leur présence et permet au prix de franchir la résistance critique, UNI serait en mesure d’atteindre le sommet de 7,79 $ en six mois.

Graphique UNI/USD sur 1 jour

Cependant, si le prix d’Uniswap ne parvient pas à rebondir sur le support critique la prochaine fois, cela pourrait invalider la thèse baissière. Cela laisserait l’altcoin vulnérable à un crash de 28% à un creux de quatre mois de 4,87 $.

