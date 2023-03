Le prix du Chiliz bondit de près de 11 % après le lancement d’un programme d’incubateur et d’accélérateur de 50 millions de dollars | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie est une industrie en croissance rapide avec des innovations qui ont lieu de temps en temps. L’un de ces projets innovants est Chiliz, qui a été le pionnier du service de jetons de fans et contribue également maintenant à l’industrie avec ses nouveaux Chiliz Labs.

Dans une annonce mercredi, Chiliz a lancé un programme d’incubateur et d’accélérateur de 50 millions de dollars appelé Chiliz Labs. Soutenu par Jump Crypto, Chiliz a l’intention d’utiliser ce programme pour favoriser les projets de blockchain à un stade précoce dans la communauté.

Les projets soutenus seraient ceux qui chercheraient à tirer parti de la nouvelle blockchain Chiliz pour le sport et le divertissement.

Chiliz Labs construira également un écosystème pour les entrepreneurs et les développeurs. Commentant la même chose, le directeur général de Chiliz et Socios.com, Alexandre Dreyfus, a déclaré :

« Les développeurs qui choisissent la chaîne Chiliz pour construire leurs nouveaux projets innovants sont au cœur de notre vision, nous permettant de construire un écosystème d’expériences de fans et de transactions… Chiliz Labs est un pilier central de cette stratégie et nous sommes impatients d’accueillir certains des plus prometteurs. , des projets viables et innovants dans l’espace blockchain à la chaîne Chiliz.