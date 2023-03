Le prix du bitcoin cherche une direction avant l’expiration des options BTC de 710 millions de dollars cette semaine | Cryptomonnaie

Les récentes fluctuations des prix de la BTC sont le résultat de la pression réglementaire et de la position de la Réserve fédérale sur l’inflation américaine.

Les traders Bitcoin ont déposé la plupart de leurs options à 24 500 $ et plus pour l’expiration des options du 3 mars, et compte tenu de la récente tendance haussière de BTC, qui peut les blâmer ? Le 21 février, le prix de Bitcoin s’est brièvement échangé au-dessus de 25 200 $, reflétant un gain de 18 % en huit jours. Malheureusement, la pression réglementaire sur le secteur de la cryptomonnaie a augmenté, et malgré l’absence de mesures efficaces annoncées, les investisseurs sont toujours méfiants et réactifs aux remarques des décideurs politiques.

Par exemple, le 23 février, le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a affirmé que « tout autre chose que Bitcoin » relevait de la compétence de l’agence. Gensler a noté que la plupart des projets de cryptomonnaie « sont des titres car il y a un groupe au milieu et le public anticipe des bénéfices basés sur ce groupe ».

Les commentaires du 1er mars de deux responsables de la Réserve fédérale américaine ont réitéré la nécessité d’augmenter encore plus agressivement les taux d’intérêt pour freiner l’inflation. Les commentaires du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, et du président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, ont également réduit les attentes des investisseurs quant à un renversement de la politique monétaire en 2023.

La position plus stricte de l’environnement réglementaire macroéconomique et crypto a amené les investisseurs à repenser leur exposition aux crypto-monnaies. Néanmoins, la baisse du prix de Bitcoin a pratiquement éteint les attentes des traders pour une expiration des options de 24 500 $ ou plus le 3 mars, de sorte que leurs paris ne seront probablement pas payants à l’approche de la date limite.

Les traders ont été «tirés au tapis» par des remarques réglementaires négatives

L’intérêt ouvert pour l’expiration des options du 3 mars est de 710 millions de dollars, mais le chiffre réel sera inférieur car les traders sont devenus trop confiants après que Bitcoin s’est échangé au-dessus de 25 000 dollars le 21 février.

Les options Bitcoin regroupent les intérêts ouverts pour le 3 mars. Source : CoinGlass

Le ratio call-to-put de 1,12 reflète le déséquilibre entre l’intérêt ouvert d’achat (call) de 400 millions de dollars et les options de vente (put) de 310 millions de dollars. Cependant, le résultat attendu est probablement beaucoup plus faible en ce qui concerne l’intérêt ouvert actif.

Par exemple, si le prix de Bitcoin reste proche de 23 600 $ à 8h00 UTC le 3 mars, seulement 50 millions de dollars de ces options d’achat (call) seront disponibles. Cette différence se produit parce que le droit d’acheter du Bitcoin à 24 000 $ ou 25 000 $ est inutile si BTC se négocie en dessous de ce niveau à l’expiration.

Les traders ont tendu leur piège en dessous de 23 000 $

Vous trouverez ci-dessous les quatre scénarios les plus probables basés sur l’action actuelle des prix. Le nombre de contrats d’options disponibles le 3 mars pour les instruments d’achat (haussier) et de vente (baissier) varie en fonction du prix d’expiration. Le déséquilibre en faveur de chaque camp constitue le gain théorique :

Entre 22 000 $ et 22 500 $ : 700 appels contre 6 200 puts. Le résultat net favorise les instruments put (bear) de 120 millions de dollars.

Entre 22 500 $ et 23 000 $ : 1 000 appels contre 4 800 puts. Le résultat net favorise les instruments put (bear) de 85 millions de dollars.

Entre 23 000 $ et 24 000 $ : 2 100 appels contre 1 800 puts. Le résultat net est équilibré entre haussiers et baissiers.

Entre 24 000 $ et 25 000 $ : 4 900 appels contre 400 puts. Le résultat net favorise les instruments d’achat (haussier) de 110 millions de dollars.

Cette estimation brute considère les options d’achat utilisées dans les paris haussiers et les options de vente exclusivement dans les transactions neutres à baissières. Même ainsi, cette simplification excessive ne tient pas compte des stratégies d’investissement plus complexes.

Par exemple, un trader aurait pu vendre une option d’achat, gagnant effectivement une exposition négative au Bitcoin au-dessus d’un prix spécifique, mais malheureusement, il n’y a pas de moyen facile d’estimer cet effet.

La faiblesse des demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis pourrait-elle profiter aux haussiers de la BTC ?

Les traders Bitcoin doivent pousser le prix au-dessus de 24 000 dollars le 3 mars pour garantir un bénéfice potentiel de 110 millions de dollars. Cependant, les données d’une annonce de la Mortgage Bankers Association le 1er mars pourraient renverser la vapeur favorablement pour BTC. Le volume hebdomadaire des demandes de prêt hypothécaire a diminué de 44 % par rapport à la même période en 2022, atteignant le niveau le plus bas en 28 ans.

Compte tenu de la pression négative exercée par les régulateurs et les investisseurs sur la prochaine décision de la Fed le 22 mars, les traders ont de bonnes chances de faire pression sur BTC en dessous de 23 000 dollars et de profiter de 85 millions de dollars à l’expiration des options hebdomadaires du 3 mars. Pourtant, il y a de l’espoir pour les traders Bitcoin en fonction de la réaction des marchés traditionnels aux données baissières des demandes de prêt hypothécaire.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :