La Réserve fédérale déclare qu’elle n’émettrait une CBDC qu’avec le support du Congrès et du public | Cryptomonnaie

Les discussions sur la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) n’ont pas plus près d’une conclusion, même à distance. En conséquence, la banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, comprendra désormais également le Trésor américain et des responsables de la Maison Blanche.

La sous-secrétaire aux finances intérieures du Trésor américain, Nellie Liang, a discuté de l’avenir de la CBDC aux États-Unis. Dans un discours au Conseil de l’Atlantique, Nellie a noté que le Trésor, ainsi que la Fed et la Maison Blanche, commenceront à « se réunir régulièrement » pour parler du développement d’une CBDC.

Le développement d’un dollar numérique en est au stade de l’exploration et de l’analyse depuis un certain temps déjà. Le Trésor entend aller de l’avant pour discuter de la possibilité de l’émission effective d’un dollar numérique avec son groupe de travail. La Réserve fédérale assumant le rôle principal de recherche, le groupe de travail n’a pas l’intention de provoquer un changement dans les politiques américaines. Liang a par ailleurs déclaré,

« L’examen complet de ces questions pour une éventuelle CBDC – de gros, de détail ou les deux – prendra un certain temps, mais le groupe de travail prévoit de fournir des mises à jour publiques provisoires. »

Alors que la CBDC de gros ne serait accessible qu’aux institutions financières, le dollar numérique de détail serait équivalent à de l’argent et utilisé par tout le monde. Cependant, la Fed tient à ce que tous les bras importants du système soient à l’unisson lorsqu’il s’agit d’émettre de la monnaie numérique. Faisant allusion à la même chose, Liang a dit,

« La Fed a également souligné qu’elle n’émettrait une CBDC qu’avec le support de l’exécutif et du Congrès, et plus largement du public. »