Prédiction des prix des crypto-monnaies : Filecoin, Shiba et Cryptos – American Wrap 1 mars | Cryptomonnaie

Le prix du filecoin a été parmi les rares pièces à poursuivre sa tendance haussière jusqu’en février, la tendance haussière commençant à se calmer il y a quelques jours à peine. L’altcoin subit actuellement le poids de la reprise du marché alors que les investisseurs agissent avec prudence, à la recherche de signaux haussiers ou baissiers. Si le rallye de mercredi s’avère être un signal haussier, les investisseurs pourraient attendre quelques jours.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) devrait chuter au cas où le support crucial à proximité se fissurerait dans le sillage d’un investisseur majeur montrant sa main. Une grosse baleine a déplacé environ 180 milliards de pièces à Shiba Inu du portefeuille 0xd6 vers les échanges Gemini et Crypto.com. La dernière fois que ce même portefeuille a fait un mouvement similaire avec un montant similaire, le prix SHIB a perdu plus de 7 %.

Chaque investisseur en crypto vise un revenu passif, et les joueurs expérimentés savent que la crypto ne se limite pas à l’achat et à la vente. Grâce à des pièces comme Cardano (ADA) et SingularityNET (AGIX), les investisseurs peuvent miser leurs pièces pour obtenir des intérêts, de la même manière que mettre de l’argent dans une banque peut rapporter des intérêts. Le nouveau venu TMS Network (TMSN) – actuellement dans la deuxième phase de prévente – peut-il offrir un meilleur rendement que le jalonnement ?

