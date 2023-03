ADA et SingularityNET se concentrent sur le jalonnement – L’investissement dans la prévente TMSN pourrait-il entraîner un meilleur revenu passif? | Cryptomonnaie

Chaque investisseur en crypto vise un revenu passif, et les joueurs expérimentés savent que la crypto ne se limite pas à l’achat et à la vente. Grâce à des pièces comme Cardano (ADA) et SingularityNET (AGIX), les investisseurs peuvent miser leurs pièces pour obtenir des intérêts, de la même manière que mettre de l’argent dans une banque peut rapporter des intérêts. Le nouveau venu TMS Network (TMSN) – actuellement dans la deuxième phase de prévente – peut-il offrir un meilleur rendement que le jalonnement ?

Cardano (ADA) – 5 ans de développement d’applications offrent des opportunités de jalonnement Defi

En 2017, Cardano (ADA) est devenu une plate-forme de blockchain populaire pour les applications de finance décentralisée (DeFi). DeFi exploite des contrats intelligents pour créer des produits et services financiers auxquels tout le monde peut accéder avec une connexion Internet sans intermédiaires tels que les banques. La plate-forme de Cardano (ADA) prend en charge une gamme d’applications DeFi permettant aux utilisateurs de gagner des intérêts sur leurs avoirs en crypto-monnaie ou d’emprunter de la crypto en utilisant leurs avoirs comme garantie.

En utilisant la plate-forme de Cardano (ADA) pour DeFi, les utilisateurs peuvent bénéficier d’une efficacité, d’une durabilité et d’une sécurité accrues. Cardano (ADA) utilise un algorithme de consensus de preuve de participation (PoS) plus économe en énergie que l’algorithme de preuve de travail (PoW) utilisé par d’autres. Cela indique que la plate-forme de Cardano (ADA) est plus évolutive et plus respectueuse de l’environnement. De plus, l’accent mis par Cardano (ADA) sur la décentralisation réduit le risque de centralisation par de grands pools miniers, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui recherchent un système financier plus équitable et démocratique.

En jalonnant Cardano (ADA), les investisseurs peuvent gagner environ 4,3% par an.

SingularityNET (AGIX) – Placer l’IA sur la blockchain et générer des rendements

SingularityNET (AGIX) est un marché décentralisé pour les services d’intelligence artificielle (IA) où les développeurs d’IA peuvent créer et monétiser leurs algorithmes et applications d’IA. La plate-forme utilise la technologie blockchain pour permettre des transactions sécurisées et transparentes, et le jeton AGIX est utilisé comme devise pour ces transactions.

Bénéficiant d’une solide équipe de développeurs de crypto et d’IA, SingularityNET (AGIX) dispose également d’une interopérabilité multi-chaînes, faisant de SingularityNET (AGIX) une pièce entièrement décentralisée. Bien que SingularityNET ait gagné du terrain dans la communauté de l’IA, il n’est toujours pas largement adopté pour monétiser les algorithmes d’IA, et SingularityNET (AGIX) fait face à la concurrence d’autres marchés et plates-formes d’IA, ce qui peut rendre difficile pour SingularityNET (AGIX) de gagner des parts de marché. .

SingularityNET (AGIX) a ajouté la prise à sa gamme d’offres, et ceux qui le souhaitent peuvent miser sur SingularityNET (AGIX) en blocs de 30 jours gagnant environ 1,34% APY.

TMS Network (TMSN) – Un staking plus performant en prévente ?

Le revenu passif via le jalonnement est un moyen facile de gagner de l’argent, surtout si le rendement est supérieur à celui des institutions financières traditionnelles. Mais dans un monde crypto où les prix des pièces peuvent se multiplier plusieurs fois par an, le jalonnement est-il le meilleur moyen d’assurer la croissance du capital ?

Le nouveau réseau d’échange TMS (TMSN) pourrait surpasser les géants du jalonnement. Après avoir obtenu 2 millions de dollars dans une vente privée de semences dans un fonds d’incubation, TMS Network (TMSN) a suivi, levant un demi-million de dollars en moins de deux semaines lors de la première phase de prévente.

TMS Network (TMSN) est prêt pour des rendements élevés avec son offre de produits. En tant qu’échange entièrement décentralisé, TMS Network (TMSN) résout plusieurs problèmes qui affligent la cryptosphère. Certains de ces problèmes incluent la sécurité, la transparence, les écarts de prix et la lenteur des échanges, sans parler des frais élevés.

Construit sur Ethereum, TMS Network (TMSN) est entièrement décentralisé et élimine ainsi l’utilisation d’intermédiaires, ce qui maintient les coûts de négociation à un faible niveau. La blockchain permet une transparence totale dans le trading, un excellent atout de sécurité qui réduit le risque de fraude de type FTX. TMS Network (TMSN) utilisera l’agrégation des prix pour garantir aux commerçants le meilleur prix pour un actif donné. En plus, entre autres, de la gestion de portefeuille non dépositaire, de la recherche et de l’analyse, TMS Network (TMSN) dispose d’une multitude d’outils pour les traders et les investisseurs, et l’avenir de TMS Network (TMSN) indique qu’il pourrait surpasser même les meilleurs opportunités de jalonnement.

Achetez des jetons maintenant

Entrant dans sa deuxième phase de prévente, les jetons TMS Network (TMSN) sont désormais disponibles à 0,025 $.

Cet article est sponsorisé

