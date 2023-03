Prédiction de prix Shiba Inu: SHIB devrait chuter de 20% alors que la baleine déplace une charge en vrac de pièces | Cryptomonnaie

Shiba Inu voit un investisseur baleine déplacer 180 milliards de pièces vers les bourses Gemini et CRO.

SHIB risque de s’effondrer davantage car les expériences précédentes ont entraîné une vente massive.

Attendez-vous à voir le support à proximité subir la pression de ce mouvement.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) devrait chuter au cas où le support crucial à proximité se fissurerait dans le sillage d’un investisseur majeur montrant sa main. Une grosse baleine a déplacé environ 180 milliards de pièces à Shiba Inu du portefeuille 0xd6 vers les échanges Gemini et Crypto.com. La dernière fois que ce même portefeuille a fait un mouvement similaire avec un montant similaire, le prix SHIB a perdu plus de 7 %.

Le prix du Shiba Inu pourrait chuter plus que la fois précédente

Le prix du Shiba Inu entre dans une période difficile alors que l’action des prix baisse après sa phase de consolidation au cours des quatre dernières semaines. Comme les hauts et les bas hebdomadaires étaient tous deux inférieurs ou supérieurs, une cassure commerciale était inévitable. Cette cassure est actuellement en cours avec une jambe plus basse vers 0,00002000 $.

SHIB pourrait être vu encore plus en train de s’effondrer, car un gros investisseur baleine dans SHIB a récemment déplacé un montant d’environ 180 milliards de pièces vers les échanges Gemini et Crypto.com. Les spéculateurs essaieront de dévaluer SHIB afin de faire sortir la baleine et d’acheter ces pièces à un rabais désespérément offert. Avec cette pression de vente, 0,00002000 $ est sur le point de se fissurer et les acheteurs pourraient voir 0,000010000 $ entrer comme nouveau support.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Pendant ce temps, plusieurs autres échanges signalent des mouvements similaires dans d’autres altcoins. Cela pourrait indiquer que les baleines s’accumulent à la suite d’un nouveau mouvement de pointe qui pourrait voir SHIB remonter vers 0,00001600 $. En pourcentage, cela indique une augmentation de prix de 30 % en mars si le support se maintient. Un rebond pourrait également être déclenché car la baleine ne se vendra pas avant le début du pic.

