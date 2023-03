Dogecoin (DOGE.X) appelant le déclin et la séquence Elliott Wave incomplète | Cryptomonnaie

Dogecoin (DOGE.X) est une crypto-monnaie créée par les ingénieurs logiciels Billy Markus et Jackson Palmer, qui ont décidé de créer un système de paiement comme une « blague ». Il est considéré à la fois comme la première « pièce de monnaie » et, plus précisément, comme la première « pièce de chien ». Il s’agit d’une monnaie numérique open-source peer-to-peer, privilégiée par Shiba Inus dans le monde entier. En son cœur, Dogecoin est le mouvement crypto accidentel qui fait sourire les gens ! Il s’agit également d’une crypto-monnaie peer-to-peer open source qui utilise la technologie blockchain, un système décentralisé hautement sécurisé de stockage d’informations sous forme de registre public géré par un réseau d’ordinateurs appelés nœuds. Plus que cela, cependant, c’est la philosophie de DOGE et sa communauté étonnante et dynamique composée de gens sympathiques comme vous ! Son symbole commercial est DOGE et lorsqu’il est échangé contre le dollar américain, il devient DOGEUSD. Jetons un coup d’œil à un graphique de 4 heures du 19 février 2023 dans lequel nous avons appelé le déclin et le dernier graphique après cela.

Dogecoin Analyse Elliott Wave de 4 heures 19 février 2023

DOGE a achevé un cycle du plus bas du 30.12.2022 au pic du 04.02.2023 et a reculé depuis lors. Il a fait une première baisse en trois vagues qui se sont terminées au plus bas du 02.09.2023. Cela a été suivi par trois vagues rebondissant dans un pic secondaire le 16.02.2023, après quoi Dogecoin est redevenu plus bas. Nous avons appelé à la reprise de la baisse pour un nouveau plus bas en dessous du plus bas du 02.09.2023 pour former une structure à double vague d’Elliott.

Dogecoin Analyse Elliott Wave de 4 heures 28 février 2023

Le graphique ci-dessous montre que DOGE a repris la baisse comme prévu le 19/02/2023 et qu’il a déjà atteint un nouveau plus bas en dessous du plus bas du 09/02/2023 pour créer une séquence baissière incomplète contre le pic du 16/02/2023. Cela indique que les rebonds devraient maintenant échouer en 3, 7 ou 11 swings sous le pic du 16/02/2023 pour une extension plus basse vers la région 0,0708 – 0,0658 pour terminer la séquence, puis tourner plus haut pour reprendre le rallye ou rebondir en 3 vagues au moins. Le graphique ci-dessous montre que la vague (( x )) est terminée, mais jusqu’au 25.02.2023, le plus bas ne se casse pas, une autre poussée plus élevée dans la vague ((x)) ne peut être exclue, mais encore une fois, le pic du 16.02.2023 reste la clé et tandis que en dessous de là, une autre jambe plus basse est prévue pour compléter la séquence.

