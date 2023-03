Alors qu’Ankr (ANKR) et Tezos (XTZ) sont boostés par de nouveaux partenariats, TMS Network (TMSN) attire les investisseurs | Cryptomonnaie

Les fournisseurs Web3 Ankr (ANKR) et Tezos (XTZ) ont récemment annoncé des partenariats avec des sociétés informatiques établies, adoucissant leurs perspectives pour les commerçants et les investisseurs. Exchange TMS Network (TMSN) a obtenu 2 millions de dollars dans un fonds d’amorçage de vente privée et entre maintenant dans la deuxième phase de sa prévente. Les investisseurs remarquent la nouvelle opportunité.

ANKR (ANKR) – Le fournisseur de solutions de chiffrement Web3 s’associe à Microsoft

Ankr (ANKR) est une crypto-monnaie basée sur Ethereum visant à fournir une plate-forme pour le cloud computing distribué. ANKR (ANKR) a été lancé en 2017 et vise à rendre le cloud computing plus abordable et accessible aux entreprises de toutes tailles.

En utilisant les ressources informatiques inutilisées connectées au réseau ANKR (ANKR), ANKR (ANKR) s’engage dans le « cloud computing distribué », ce qui permet au coût du cloud computing de chuter considérablement, car de nouvelles ressources doivent désormais être allouées. En mettant en œuvre la technologie blockchain, ANKR (ANKR) fournit une plate-forme beaucoup plus sécurisée pour les services informatiques partagés. Avec l’équipe ANKR (ANKR) de développeurs et de conseillers non seulement dans la blockchain et le cloud computing mais aussi dans la finance, ils offrent une solution très alléchante pour l’avenir d’Internet.

Récemment, le géant du logiciel Microsoft a annoncé un partenariat avec ANKR (ANKR) pour fournir l’infrastructure Web3, et le prix d’ANKR (ANKR) a presque doublé au moment de l’annonce. Après s’être quelque peu rétabli, ANKR (ANKR) est bien dans le vert, et avec Microsoft maintenant comme partenaire, l’avenir des détenteurs de pièces ANKR (ANKR) semble rose.

Tezos (XTZ) – Partenariat avec Google Cloud pour un avenir Web3

Une pièce relativement petite et inconnue, Tezos (XTZ), grimpe également sur le wagon de partenariat des grands noms. Le fournisseur d’intégration B2B Tezos (XTZ) a annoncé son partenariat avec Google Cloud pour fournir des solutions Web3 aux clients.

En tant que blockchain de preuve de participation activée par contrat intelligent – un peu comme Ethereum (ETH) – Tezos (XTZ) compte déjà 2,3 millions de comptes financés. Google n’est que le dernier né d’une écurie de partenaires qui comprend la Société Générale, McLaren et le club de football anglais Manchester United.

Tezos (XTZ) ajoutera un élément décentralisé à l’infrastructure de cloud computing déjà réussie de Google, mais avec l’avantage supplémentaire de la « cuisson ». « Baking » est ce que Tezos (XTZ) appelle son protocole de minage. Les utilisateurs de Google Cloud pourront bientôt «cuire» des pièces Tezos (XTZ), et avec le prix Tezos (XTZ) dans le vert à 64% en récupération depuis le début de l’année, c’est une nouvelle passionnante.

TMS Network (TMSN) – Attirer les investisseurs pour une prévente à guichets fermés

Les fournisseurs de solutions sont récompensés, ce qui vaut pour le nouveau venu TMS Network (TMSN) – un échange décentralisé (DEX) TMS Network (TMSN) plaide pour être l’échange incontournable dans la cryptosphère.

En diversifiant les classes d’actifs au-delà de la seule cryptomonnaie, TMS Network (TMSN) permet aux utilisateurs de négocier des actifs traditionnels tels que les actions, les CFD et le Forex.

Mais TMS Network (TMSN) n’est pas seulement une question d’actifs, mais aussi d’expérience de trading. En donnant aux utilisateurs l’accès à des outils tels que le trading social, la recherche et l’éducation sous forme de webinaires, de vidéos et d’outils de trading avancés, TMS Network (TMSN) promet de faciliter le trading.

Construit sur Ethereum, TMS Network (TMSN) est entièrement décentralisé et l’utilisation d’intermédiaires est éradiquée, ce qui indique que le commerce sur TMS Network (TMSN) n’est pas seulement facile mais aussi rentable.

TMS Network (TMSN) a collecté plus de 500 000 $ en seulement deux semaines de son événement de prévente et les jetons sont désormais disponibles en prévente de phase deux au prix de 0,025 $.

