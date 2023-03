Goldman Sachs toujours ouvert aux embauches de crypto au milieu d’une suppression massive de 3 200 employés | Cryptomonnaie

L’unité des actifs numériques de Goldman Sachs serait disposée à renforcer son équipe de 70 personnes, malgré un exercice massif de réduction des coûts au sein de l’entreprise le mois dernier qui verra 3 200 employés vider leurs bureaux.

Mathew McDermott, responsable mondial des actifs numériques pour Goldman Sachs, a déclaré que la banque restait « extrêmement favorable » à l’exploration des applications de la blockchain et que la division des actifs numériques embaucherait « le cas échéant » cette année.

L’exécutif a fait ces commentaires à Hong Kong à Bloomberg la semaine dernière, notant que l’équipe des actifs numériques est passée de seulement quatre membres du personnel en 2020 à environ 70 aujourd’hui.

La supposée ouverture de l’entreprise à renforcer son équipe de cryptomonnaie survient malgré la suppression de 3 200 emplois par l’entreprise le mois dernier, sa plus grande série de licenciements depuis la crise financière mondiale de 2008-2009.

Les coupes auraient eu un impact sur les cadres supérieurs, intermédiaires et subalternes et se seraient concentrées sur ses principales unités commerciales et bancaires, selon une personne connaissant le sujet.

Lors d’une présentation lors de la Journée des investisseurs 2023 de Goldman Sachs à New York, le directeur financier Denis Coleman aurait déclaré qu’une partie des réductions de masse salariale impliquerait également de suspendre le remplacement des employés qui partent cette année, afin qu’il puisse plutôt se concentrer sur « la priorisation des embauches stratégiques ».

En décembre, McDermott a déclaré que la société voyait des opportunités d’acheter des sociétés de cryptomonnaie dont le prix était « plus raisonnable » après l’effondrement de l’échange de crypto FTX, ajoutant qu’elle faisait déjà preuve de diligence raisonnable sur certaines sociétés de cryptomonnaie.

Il a noté que même si FTX était un « enfant d’affiche » de l’espace, en fin de compte, la technologie sous-jacente derrière l’industrie « continue de fonctionner ».

