Les Stacks du protocole de couche 2 de Bitcoin maintiendront-ils leurs gains après que STX ait défié le bain de sang crypto ? | Cryptomonnaie

Bitcoin, Ethereum et les crypto-monnaies du top 10 ont connu une baisse en février après l’euphorie de janvier 2023. Le protocole de mise à l’échelle de la couche 2 de Bitcoin, Stacks Network, a résisté à la tendance et a généré des gains de 244 % pour les détenteurs. Il reste à voir si STX peut maintenir sa tendance haussière en mars.

Lisez aussi: Terra Luna Classic pourrait rebondir de 25% mettant fin à sa tendance baissière d’un mois, à une condition

La mise à l’échelle est une préoccupation majeure de la communauté Bitcoin depuis novembre 2021, la mise à niveau de Taproot. La solution de mise à l’échelle de couche 2 Stacks Network résout ce problème et rend STX pertinent pour les détenteurs de BTC et la communauté.

En février 2023, alors que les crypto-monnaies à grande capitalisation boursière ont subi une baisse des prix, le STX pris par Stacks Network a généré des gains de 244%. Stacks se connecte à Bitcoin pour la sécurité et permet des applications décentralisées et des contrats intelligents prévisibles.

Fait intéressant, la hausse massive des prix STX a coïncidé avec un intérêt croissant pour les NFT ordinaux sur le réseau principal Bitcoin. Ordinals Protocol permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des Satoshis qui transportent des données supplémentaires facultatives. Ces données peuvent être du texte, des JPEG, de l’audio ou des vidéos. L’ajout de telles données à Satoshis est une « inscription » et le résultat final est la création d’un NFT sur la blockchain Bitcoin.

Katie Talati, responsable de la recherche à la société de gestion d’actifs cryptomonnaies Arca, aurait déclaré :

Plus d’informations sont devenues disponibles au cours des dernières semaines chez les personnes qui achètent et échangent [Ordinals] plus. Beaucoup de gens ont dit, eh bien, si les ordinaux fonctionnent vraiment bien, cela donne une raison aux gens d’utiliser le réseau Bitcoin, et donc ils auront besoin d’utiliser Stacks.