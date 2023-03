Le prix du Litecoin pourrait exploser à 100 $ en raison de ce modèle d’accumulation de LTC | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin a mis en place un schéma inverse de la tête et des épaules sur la période d’une heure.

Cette formation technique prévoit une hausse de 6 % à 102 $ après une cassure décisive de 96,10 $.

L’invalidation de cette configuration se produira si LTC transforme la structure de support de 93,16 $ en obstacle.

Le prix du litecoin montre une configuration haussière sur la période d’une heure, qui se prépare pour une cassure. Si elle est jouée correctement avec effet de levier et risque, cette perspective pourrait rapporter aux traders de contrats à terme LTC une belle petite partie de profit.

Le prix du litecoin se prépare pour une cassure

L’action des prix du litecoin a mis en place une tête et des épaules inversées la semaine dernière. L’altcoin a établi trois creux de swing distincts; la variante centrale est plus profonde que les deux autres, connue sous le nom de tête, tandis que les côtés sont appelés épaules. D’où la tête et les épaules homonymes.

Étant donné que cette configuration reflète horizontalement le motif d’origine, il s’agit d’une tête et d’épaules inversées. Les sommets oscillants de la tête et des épaules peuvent être reliés à l’aide d’une ligne de tendance horizontale pour former un niveau de résistance connu sous le nom de décolleté.

La cible de cette configuration est obtenue en mesurant la distance entre la partie la plus basse de la tête et le sommet de l’épaule droite ou le décolleté et en l’ajoutant au point de rupture. Théoriquement, cette formation technique donne une hausse de 6,36 % si le prix du litecoin produit un retournement décisif du décolleté à 96,10 $ sur la période d’une heure ou plus.

Les investisseurs intéressés peuvent ouvrir une position longue ici avec un risque et un effet de levier gérés pour tirer le meilleur parti de ce petit prix Litecoin de 6,36 %.

Graphique LTC/USDT sur 1 heure

Le modèle tête-épaules inversé sera invalidé si le prix du litecoin produit un chandelier d’une heure près de 93,16 $. Une telle décision créerait une baisse et une baisse et déclencherait des vendeurs mis à l’écart.

Dans un tel cas, le prix du Litecoin pourrait par ailleurs déclencher une correction de 9 % vers un niveau de support plus élevé à 85 $.

