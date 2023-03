Top 3 des prédictions de prix : Bitcoin, Ethereum, Ripple : la pompe de secours de l’inflation | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin doit franchir le niveau de 23 940 $ pour maintenir la santé de la tendance haussière

Le prix Ethereum fait face à une résistance proche de 1 700 $

Le prix XRP affiche de fortes techniques haussières sur des périodes plus courtes.

Le marché de la cryptomonnaie pourrait afficher les dernières étapes de consolidation avant le début des prochaines tendances

Le prix du Bitcoin est à un jour du prochain mouvement

Le prix du bitcoin incite les commerçants à se perfectionner alors que le prix se consolide près de la région inférieure de 23 000 $. Alors que le prix BTC se négocie latéralement, la technique suggère que la monnaie numérique peer-to-peer est dans une situation décisive.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 23 185 $. L’indice de force relative (RSI) affiche un schéma de divergence baissière clair sur la période hebdomadaire et sur trois jours. La baisse actuelle teste une zone de cassure précédente sur le RSI qui a catalysé le basculement à court terme vers le sommet de 25 265 $ en février.

Une bougie pivot clôturant au-dessus du prix d’ouverture du chandelier de 3 jours précédent à 23 940 $ sera nécessaire. Qualifiez que la zone de 23 000 $ est suffisamment favorable pour poursuivre le rallye hivernal. Au moment de la rédaction de cet article, les données techniques sont à 24 heures à compter du prochain réglage du chandelier de 3 jours.

Si les traders n’atteignent pas un obstacle au-dessus des 23 940 $. Dans ce cas, les traders peuvent s’attendre à une baisse des niveaux de liquidité proches du niveau de 21 387 $, entraînant une baisse de 8 % par rapport à la valeur marchande actuelle de BTC. Cette zone cible est extraite d’un outil de retracement de Fibonacci qui entoure le point d’origine du rallye hivernal à 16 333 $ et le plus haut depuis le début de l’année 2023 à 25 250 $.

Cependant, si les haussiers réussissent leur obstacle de 3 jours au-dessus de la région de 23 940 $, les commerçants peuvent s’attendre à une poursuite du rallye hivernal. Le prix du BTC pourrait grimper jusqu’à 27 000 $, soit une augmentation de 16 % par rapport au prix actuel des Bitcoins.

Le prix d’Ethereum est sous pression

Le prix Ethereum continue de faire face à une résistance près de la zone de 1 700 $. Le 28 février, le jeton de contrat intelligent décentralisé s’est consolidé dans la moyenne mobile simple exponentielle de 8 jours et de 21 jours tout en testant le support au-dessus d’une ligne de tendance récemment franchie.

Le prix Etheruem se vend actuellement aux enchères à 1 609 $. Le RSI suggère que le prix de l’ETH a une marge de manœuvre importante pour baisser car il reste proche du niveau 58. Le prix des ETH pourrait rester suffisamment haussier pour poursuivre le rallye hivernal vers 2 100 $.

Cela laisse le prix d’Ethereum dans une situation particulière qui devrait justifier une saine gestion des risques parmi les investisseurs. Une rupture du niveau de 1 352 $ suggérerait que la tendance haussière a échoué. Le prix d’Ethereum pourrait baisser jusqu’à la zone de 1 250 $ si ce scénario se produit, entraînant une baisse de 24 % par rapport à la valeur marchande actuelle d’ETH.

Graphique ETH/USDT sur 8 heures

Au contraire, le prix Ethereum pourrait provoquer un retournement du marché à tout moment dans les premiers signes suggérant que la tendance haussière est en cours et constituerait une cassure au-dessus de la zone de résistance précédente proche de 1 650 $. Une violation du niveau laissera les traders justifiés d’ouvrir une position longue ciblant le niveau de 2 100 $. Dans ce scénario, les traders pourraient maintenir un point d’invalidation sous le swing initial de la vague 1 à 1 352 $.

Le prix du XRP se consolide de manière haussière

Le prix XRP se négocie à 0,37 $. Entre le 13 et le 16 février, le prix du XRP a augmenté de 10 %. Lors de l’examen de la structure des vagues, le rallye semble impulsif. Le RSI montre également une divergence près de la première zone de consolidation près de 0,34 $ et le plus bas de cette semaine à 0,375 $.

Sur la base de l’action haussière des prix, le jeton de remise numérique pourrait mettre en place une idée commerciale 4: 1 ciblant le niveau de 0,44 $. Le scénario haussier crée le potentiel d’une hausse de 20 % par rapport à la valeur marchande actuelle de Ripple.

L’invalidation de la thèse haussière pourrait découler du creux précédent à 0,364 $. Si le niveau est franchi, les traders peuvent s’attendre à une baisse ciblant la liquidité de négociation près de la zone de consolidation précédente près de 0,340 $, entraînant une baisse de 9 %.

